„Die Mauer muss weg“: Warum der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt auch für Sachsens CDU von immenser Bedeutung ist

In Magdeburg regiert die CDU noch in einer Koalition mit Mehrheit. Schon im Herbst könnte dies Geschichte sein. Was sind die Folgen?

Kurz nach Weihnachten formulierte Sachsens CDU-Landtagsabgeordneter Sven Eppinger seinen Wunsch unmissverständlich. Die schwer widerlegbare Feststellung der Schriftstellerin Juli Zeh, dass „der Versuch, mit der Brandmauer die AfD kleinzuhalten", in den vergangenen zehn Jahren nichts gebracht habe, kommentierte er auf seinem Facebook-Profil...