  • „Die Mauer muss weg“: Warum der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt auch für Sachsens CDU von immenser Bedeutung ist

Ein gewohntes Motiv der vergangenen acht Jahre: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (beide CDU).
Ein gewohntes Motiv der vergangenen acht Jahre: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (beide CDU). Bild: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Handshake für die Fotografen: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (links) mit Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU), der am 28. Januar im Landtag als sein Nachfolger zur Wahl steht.
Handshake für die Fotografen: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (links) mit Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU), der am 28. Januar im Landtag als sein Nachfolger zur Wahl steht. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann.
Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
„Die Mauer muss weg“: Warum der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt auch für Sachsens CDU von immenser Bedeutung ist
Redakteur
Von Tino Moritz
In Magdeburg regiert die CDU noch in einer Koalition mit Mehrheit. Schon im Herbst könnte dies Geschichte sein. Was sind die Folgen?

Kurz nach Weihnachten formulierte Sachsens CDU-Landtagsabgeordneter Sven Eppinger seinen Wunsch unmissverständlich. Die schwer widerlegbare Feststellung der Schriftstellerin Juli Zeh, dass „der Versuch, mit der Brandmauer die AfD kleinzuhalten“, in den vergangenen zehn Jahren nichts gebracht habe, kommentierte er auf seinem Facebook-Profil...
