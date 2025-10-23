Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Die Menschen erlebten die neue Demokratie zu wenig als ihre eigene“: Chemnitzer Politologe erklärt, was dem Osten fehlt

Benjamin Höhne lehrt an der TU Chemnitz.
Benjamin Höhne lehrt an der TU Chemnitz. Bild: Uni Magdeburg
Benjamin Höhne lehrt an der TU Chemnitz.
Benjamin Höhne lehrt an der TU Chemnitz. Bild: Uni Magdeburg
Sachsen
„Die Menschen erlebten die neue Demokratie zu wenig als ihre eigene“: Chemnitzer Politologe erklärt, was dem Osten fehlt
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die Ostdeutschen unzufrieden mit der Demokratie, sagt der Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne. Aber er hat Ideen, wie man das ändern könnte.

Freie Presse: Herr Höhne, Sie haben einen Fachaufsatz veröffentlicht zu Ostdeutschen in politischen Führungspositionen. Um was ging es da genau und was war der Anstoß, sich damit zu beschäftigen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12.10.2025
10 min.
Die doppelte AfD im Chemnitzer Stadtrat: Ein Konflikt um billige Parkplätze und Macht
Zweimal AfD im Chemnitzer Stadtrat (v. l.): Ulrich Oehme und Nico Köhler von der Stadtratsfraktion vs. Volker Dringenberg und Steffen Wegert von der Ratsfraktion.
Zwei Fraktionen einer Partei im selben Kommunalparlament: In Chemnitz tobt ein beispielloser Streit unter Parteifreunden, der der AfD finanziell auch noch Vorteile bringt. Selbst aus dem Bundesvorstand der Partei heißt es: Das geht zu weit.
Oliver Hach
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
09.10.2025
4 min.
Das Experiment Pudack bei der OB-Wahl in Freiberg: Wie es ist, für vier Fraktionen gleichzeitig anzutreten
Christian Pudack wurde von der Linkspartei, den Grünen, SPD und „Freiberg für alle“ als OB-Kandidat nominiert. Mit im Bild: Seine Ehefrau Juliane.
Er ist neu auf dem politischen Parkett, trägt aber direkt vier Stempel: Christian Pudack ist Freibergs erster Bündniskandidat bei einer OB-Wahl. Die Erwartungen an ihn sind groß. Wie händelt er das?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel