„Die Regierung braucht uns“: Sachsens BSW-Chef über die eigene Macht und Kaffeetrinken mit der AfD

Dresden. Im „Freie Presse“-Interview spricht der BSW-Landesvorsitzende Jörg Scheibe über Fraktionsdisziplin, Dienstwagen mit Fahrer und die Zukunft von Sahra Wagenknecht.

Freie Presse: Herr Scheibe, als wir Sie vor einem Jahr in Ihrer Firma in Chemnitz trafen, waren Sie ein völliger Neuling in der Politik. Jetzt sind Sie Landesvorsitzender des BSW und Landtagsvizepräsident. Wie ist das, Politik zu machen?