  • „Die Situation ist nicht haltbar:“ Warum das Handeln des Dresdner Bischofs in Berlin auf scharfe Kritik stößt

Eigene Wege bei der Aufarbeitung: Bischof Heinrich Timmerevers.
Eigene Wege bei der Aufarbeitung: Bischof Heinrich Timmerevers. Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
„In der Gemeinsamen Erklärung nicht vorgesehen“: Kerstin Claus, Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.
„In der Gemeinsamen Erklärung nicht vorgesehen“: Kerstin Claus, Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Das Ordinariat des katholischen Bistums Dresden-Meißen im neuen Probst-Beier-Haus in Dresden. Wird dort ein Papier zum Thema Missbrauch erstellt?
Das Ordinariat des katholischen Bistums Dresden-Meißen im neuen Probst-Beier-Haus in Dresden. Wird dort ein Papier zum Thema Missbrauch erstellt? Bild: Tobias Wolf
„Die Situation ist nicht haltbar:“ Warum das Handeln des Dresdner Bischofs in Berlin auf scharfe Kritik stößt
Von Frank Hommel
Seit Monaten hängt die Missbrauchs-Aufarbeitung im Bistum Dresden-Meißen in der Luft. Die Bundesbeauftragte sieht verbindlich festgelegte Standards verletzt. Verfolgt das Bistum einen geheimen Plan?

Das neue Hauptquartier des Bistums Dresden-Meißen liegt mitten in der Dresdner Altstadt. Ein moderner Bau, mit Glas und Beton. Herzstück, so das Bistum zur Eröffnung, sei eine kleine Kapelle im Eingangsbereich. „Mit ihrer günstigen Lage im Dresdner Stadtzentrum“, erklärte Generalvikar Andreas Kutschke kurz vor der Eröffnung in einer...
