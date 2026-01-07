„Die Situation ist nicht haltbar:“ Warum das Handeln des Dresdner Bischofs in Berlin auf scharfe Kritik stößt

Seit Monaten hängt die Missbrauchs-Aufarbeitung im Bistum Dresden-Meißen in der Luft. Die Bundesbeauftragte sieht verbindlich festgelegte Standards verletzt. Verfolgt das Bistum einen geheimen Plan?

Das neue Hauptquartier des Bistums Dresden-Meißen liegt mitten in der Dresdner Altstadt. Ein moderner Bau, mit Glas und Beton. Herzstück, so das Bistum zur Eröffnung, sei eine kleine Kapelle im Eingangsbereich. „Mit ihrer günstigen Lage im Dresdner Stadtzentrum“, erklärte Generalvikar Andreas Kutschke kurz vor der Eröffnung in einer...