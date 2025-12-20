Die unentdeckte Spur im NSU-Video

14 Jahre blieb das Monogramm unentdeckt, das der Autor des Bekenner-Videos in den letzten Teil des NSU-Films eingebaut haben muss. Wer hinterließ die dezent im Hintergrund platzierte, aber für alle sichtbare Buchstaben-Kombination? Und wer lieferte die Schriftart für die zynischen Texte?

Nein, mit dem Bekennervideo zum Terror des „Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) will Beate Zschäpe nichts zu tun gehabt haben. „Das war allein Mundlos", bekräftigte die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin im aktuell am Oberlandesgericht Dresden laufenden Terrorhilfe-Prozess gegen ihre beste Freundin im Untergrund,...