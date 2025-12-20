Die unentdeckte Spur im NSU-Video

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Exakter Bildabgleich der originalen Paul-Panther-Folge „Am langen Faden“ (links) mit dem NSU-Bekenner-Video (rechts). Die Stauchung ist ausgabebedingt. Der veränderte Pappkarton im Regal über dem NSU-Logo fiel bisher niemandem auf. Statt des roten Punkts im Original trägt der Karton einen Zettel mit monogrammartigen Buchstaben.
Exakter Bildabgleich der originalen Paul-Panther-Folge „Am langen Faden“ (links) mit dem NSU-Bekenner-Video (rechts). Die Stauchung ist ausgabebedingt. Der veränderte Pappkarton im Regal über dem NSU-Logo fiel bisher niemandem auf. Statt des roten Punkts im Original trägt der Karton einen Zettel mit monogrammartigen Buchstaben. Bild: Screenshots: Paul-Panther-Original/NSU-Video
Die Nagelbombe von der Kölner Keupstraße wurde im Video in der ungewöhnlichen Schriftart „Cosmic2N“ zur „Aktion Dönerspieß“.
Die Nagelbombe von der Kölner Keupstraße wurde im Video in der ungewöhnlichen Schriftart „Cosmic2N“ zur „Aktion Dönerspieß“. Bild: NSU-Video
Wer hinterließ mit P oder F, T und SE hier eine Art Monogramm?
Wer hinterließ mit P oder F, T und SE hier eine Art Monogramm? Bild: NSU-Video
André E. galt NSU-Ermittlern 2011 als Urheber des Videos. Seine Unterschrift war monogrammartig. Den Zeichen im Video ist sie aber unähnlich.
André E. galt NSU-Ermittlern 2011 als Urheber des Videos. Seine Unterschrift war monogrammartig. Den Zeichen im Video ist sie aber unähnlich. Bild: BKA
Auch die Präambel des NSU-Videos ist in der Typografie „Cosmic2N“ geschrieben. Die Schriftart gab es weder auf Computern von André E. noch auf Rechnern oder Datenträgern im NSU-Domizil. Woher stammt sie?
Auch die Präambel des NSU-Videos ist in der Typografie „Cosmic2N“ geschrieben. Die Schriftart gab es weder auf Computern von André E. noch auf Rechnern oder Datenträgern im NSU-Domizil. Woher stammt sie? Bild: NSU-Video
Exakter Bildabgleich der originalen Paul-Panther-Folge „Am langen Faden“ (links) mit dem NSU-Bekenner-Video (rechts). Die Stauchung ist ausgabebedingt. Der veränderte Pappkarton im Regal über dem NSU-Logo fiel bisher niemandem auf. Statt des roten Punkts im Original trägt der Karton einen Zettel mit monogrammartigen Buchstaben.
Exakter Bildabgleich der originalen Paul-Panther-Folge „Am langen Faden“ (links) mit dem NSU-Bekenner-Video (rechts). Die Stauchung ist ausgabebedingt. Der veränderte Pappkarton im Regal über dem NSU-Logo fiel bisher niemandem auf. Statt des roten Punkts im Original trägt der Karton einen Zettel mit monogrammartigen Buchstaben. Bild: Screenshots: Paul-Panther-Original/NSU-Video
Die Nagelbombe von der Kölner Keupstraße wurde im Video in der ungewöhnlichen Schriftart „Cosmic2N“ zur „Aktion Dönerspieß“.
Die Nagelbombe von der Kölner Keupstraße wurde im Video in der ungewöhnlichen Schriftart „Cosmic2N“ zur „Aktion Dönerspieß“. Bild: NSU-Video
Wer hinterließ mit P oder F, T und SE hier eine Art Monogramm?
Wer hinterließ mit P oder F, T und SE hier eine Art Monogramm? Bild: NSU-Video
André E. galt NSU-Ermittlern 2011 als Urheber des Videos. Seine Unterschrift war monogrammartig. Den Zeichen im Video ist sie aber unähnlich.
André E. galt NSU-Ermittlern 2011 als Urheber des Videos. Seine Unterschrift war monogrammartig. Den Zeichen im Video ist sie aber unähnlich. Bild: BKA
Auch die Präambel des NSU-Videos ist in der Typografie „Cosmic2N“ geschrieben. Die Schriftart gab es weder auf Computern von André E. noch auf Rechnern oder Datenträgern im NSU-Domizil. Woher stammt sie?
Auch die Präambel des NSU-Videos ist in der Typografie „Cosmic2N“ geschrieben. Die Schriftart gab es weder auf Computern von André E. noch auf Rechnern oder Datenträgern im NSU-Domizil. Woher stammt sie? Bild: NSU-Video
Sachsen
Die unentdeckte Spur im NSU-Video
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

14 Jahre blieb das Monogramm unentdeckt, das der Autor des Bekenner-Videos in den letzten Teil des NSU-Films eingebaut haben muss. Wer hinterließ die dezent im Hintergrund platzierte, aber für alle sichtbare Buchstaben-Kombination? Und wer lieferte die Schriftart für die zynischen Texte?

Nein, mit dem Bekennervideo zum Terror des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) will Beate Zschäpe nichts zu tun gehabt haben. „Das war allein Mundlos“, bekräftigte die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin im aktuell am Oberlandesgericht Dresden laufenden Terrorhilfe-Prozess gegen ihre beste Freundin im Untergrund,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
4 min.
Paulchen Panther und der blutige Ernst: NSU-Prozess in Dresden
Paulchen Panther mit NSU-Botschaften. Die lustige Verpackung des Bekennervideos macht dessen Zynismus umso wirkungsvoller. Foto: BKA
Im NSU-Prozess entfaltet das Bekennervideo seine Wirkung. Die Angeklagte Susann E. schweigt, während die Rolle ihres Mannes André erneut hinterfragt wird. Welche neuen Erkenntnisse wird der zweite Prozess bringen?
Jens Eumann
10:46 Uhr
2 min.
Minister ruft zu Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk auf
Sachsens Wirtschaftsminister ruft zu Vorsicht beim Böllern auf. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ereigneten sich in Sachsen viele schwere Böller-Unfälle. Wirtschaftsminister Panter hofft unterdessen auf die Vernunft im Umgang mit Feuerwerk.
09:30 Uhr
3 min.
Flammen zerstören dutzende Wohnwagen und Gartenlauben – Großbrand am Geyerschen Teich: Was bislang bekannt ist
 7 Bilder
Ein Großbrand am Geyerschen Teich hat die Einsatzkräfte gefordert.
90 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Region sind bis zum frühen Sonntagmorgen im Einsatz gewesen. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt.
André März und Katrin Kablau
10.12.2025
10 min.
Wer ließ beim NSU die Decke tropfen?
Schüsse auf Polizisten baute der Urheber des NSU-Bekennervideos bereits ins Filmmaterial zum ersten Bombenanschlag 2001 in der Kölner Propsteigasse ein.
Im Jahr 2006 sorgte ein ungeklärter Wasserschaden in der Zwickauer Mordzentrale des NSU für Aufregung. Rechtsterroristin Beate Zschäpe nennt das Ereignis jetzt „einschneidend“. Es läutete den letzten Akt des Terrors aus dem Untergrund ein – der allerdings noch fünf Jahre währen sollte.
Jens Eumann
20.12.2025
4 min.
Wie ich mit Herzinfarkt in die Orthopädie-Notaufnahme geschickt wurde – und was das Zwickauer HBK ein Jahr später dazu sagt
Torsten Kohlschein vor dem Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau. Vor einem Jahr wurde er erst nach einem Umweg fachgerecht behandelt.
Was ein „Freie Presse“-Redakteur im Dezember 2024 erlebte, als er sich mit ihm unerklärlichen Rückenschmerzen an der vermeintlich falschen Adresse des Zwickauer Krankenhauses vorstellte.
Torsten Kohlschein
10:40 Uhr
2 min.
Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt
Insgesamt zeigen sich bislang nur 17 Prozent der Unternehmen mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts zufrieden.
Viele Händlerinnen und Händler sind mit dem Weihnachtsgeschäft unzufrieden. Es bleibt die Hoffnung auf die letzten Tage vor dem Fest und die Zeit zwischen den Jahren.
Mehr Artikel