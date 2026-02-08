MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Die Vernunft hat gewonnen“: Warum sich Sachsens Bauern ausnahmsweise einmal auf die Schulter klopfen

Ein Traktor bringt Gülle auf einem Feld im Erzgebirge aus: Sachsen hat Regelungen gelockert und Kontrollen ausgesetzt.
Ein Traktor bringt Gülle auf einem Feld im Erzgebirge aus: Sachsen hat Regelungen gelockert und Kontrollen ausgesetzt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Argumente und Expertise finden am Ende doch Gehör: Landwirt Georg Stiegler von „Land schafft Verbindung“.
Argumente und Expertise finden am Ende doch Gehör: Landwirt Georg Stiegler von „Land schafft Verbindung“. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Will den Belangen der Bauern und dem Schutz der Gewässer gerecht werden: Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU).
Will den Belangen der Bauern und dem Schutz der Gewässer gerecht werden: Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU). Bild: S. Kahnert/dpa/Archiv
Ein Traktor bringt Gülle auf einem Feld im Erzgebirge aus: Sachsen hat Regelungen gelockert und Kontrollen ausgesetzt.
Ein Traktor bringt Gülle auf einem Feld im Erzgebirge aus: Sachsen hat Regelungen gelockert und Kontrollen ausgesetzt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Argumente und Expertise finden am Ende doch Gehör: Landwirt Georg Stiegler von „Land schafft Verbindung“.
Argumente und Expertise finden am Ende doch Gehör: Landwirt Georg Stiegler von „Land schafft Verbindung“. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Will den Belangen der Bauern und dem Schutz der Gewässer gerecht werden: Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU).
Will den Belangen der Bauern und dem Schutz der Gewässer gerecht werden: Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU). Bild: S. Kahnert/dpa/Archiv
Sachsen
„Die Vernunft hat gewonnen“: Warum sich Sachsens Bauern ausnahmsweise einmal auf die Schulter klopfen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei leichtem Frost darf wieder Gülle auf die Felder gebracht werden. Auch für nitratbelastete Gebiete hat der zuständige Minister die Regeln entschärft. Doch ist die Freude wirklich von Dauer?

Milchpreise nahe am freien Fall, steigende Kosten für Energie, Löhne und Ackerflächen, dazu teils Empörung über die EU-Förderpolitik und das Mercosur-Abkommen: Sachsens Bauern sehen sich derzeit von vielen Seiten unter Druck gesetzt. Nun aber sorgen bei den Landwirten zwei Entscheidungen der Politik zur Entschärfung von Dünge-Regeln für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
6 min.
„Meine regionalen Produkte werden jetzt schon verdrängt:“ Sächsische Bauern protestieren gegen Mercosur-Vertrag
Dominik Fritzsch aus Niederwürschnitz züchtet für die Marke „Erzgebirgisches Weiderind“ um die 200 Rinder im Jahr. Das Mercosur-Abkommen würde den Druck auf den Hof enorm verstärken, fürchtet er.
AfD und Grüne sind sich in Sachsen selten einig. Bei Mercosur stimmen beide in den Chor der Kritiker mit ein. Ebenso BSW und der zuständige CDU-Minister. Wieso aber nicht Sachsens Bauernverband?
Frank Hommel
09:21 Uhr
3 min.
Sommer-Cocktailhit Limoncello schmeckt im Erzgebirge auch heiß
Adrienne Städtler und ihr Partner Heiko Löffler sind gern in Oberwiesenthal – hier mit Heide-Chef Tino Walcha (Mitte).
„Die Oberwiesenthaler sind wie Familie“, sagt Heide-Chef Tino Walcha beim Aprés-Ski am Fichtelberg. Seit zwei Jahrzehnten ist die Siebenlehner Obstkelterei einmal im Winter mit großen Aufgebot. Wie schmeckt’s?
Katrin Kablau
09.01.2026
4 min.
Bauernverbands-Chef: Vielleicht können Sachsens Landwirte sogar von Mercosur profitieren
Sachsen produziert mehr Milch, als es selbst verbraucht. Könnten die Bauern somit durch Mercosur am Ende profitieren?
Die EU-Länder segnen Mercosur mehrheitlich ab. Das umstrittene Freihandelsabkommen hat damit eine wichtige Hürde genommen. Was hat der Widerstand auch aus dem Freistaat bewirkt?
Frank Hommel
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 22 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
09:03 Uhr
3 min.
"Schnellstmöglich abstellen": Magdeburg und die Standards
Zum zweiten Mal in der Saison trennen sich Fürth und Magdeburg 4:5
Gegen Greuther Fürth verspielt der 1. FC Magdeburg beinahe einen Vier-Tore-Vorsprung. Besonders drei Gegentreffer bei Ecken fallen nach demselben Muster und bringen Trainer Petrik Sander ins Grübeln.
Malte Zander, dpa
07.02.2026
2 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
Mehr Artikel