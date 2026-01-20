MENÜ
  „Dit kenn' ick doch aus'm Fernsehen:" So will sich Sachsen auf der Grünen Woche in Berlin unvergesslich machen

Sorbische Volkstanzgruppe am sächsischen Stand bei der Grünen Woche in Berlin. Foto: Frank Hommel
Sorbische Volkstanzgruppe am sächsischen Stand bei der Grünen Woche in Berlin. Foto: Frank Hommel Bild: Frank Hommel
Mit mehr als 300.000 Besuchern ist die Grüne Woche eine der größten Veranstaltungen in Berlin. Funkturm (links) und Messeeingang werden nachts in Grün angestrahlt.
Mit mehr als 300.000 Besuchern ist die Grüne Woche eine der größten Veranstaltungen in Berlin. Funkturm (links) und Messeeingang werden nachts in Grün angestrahlt. Bild: Frank Hommel
Etwas süß, etwas säuerlich und eine leicht herbe Note: Richard Hamann hat die Manufaktur Kiwiris in Niederwiesa gegründet.
Etwas süß, etwas säuerlich und eine leicht herbe Note: Richard Hamann hat die Manufaktur Kiwiris in Niederwiesa gegründet. Bild: Frank Hommel
Wer schleppt schon einen Sack Kartoffeln von der Messe nach Hause? Steffen Lange und Josephine Irmscher vom Friweika-Messestand.
Wer schleppt schon einen Sack Kartoffeln von der Messe nach Hause? Steffen Lange und Josephine Irmscher vom Friweika-Messestand. Bild: Frank Hommel
Faszination Volkskunst: Ostereierbemalen als Hingucker auf der Grünen Woche.
Faszination Volkskunst: Ostereierbemalen als Hingucker auf der Grünen Woche. Bild: Frank Hommel
Sachsen
„Dit kenn‘ ick doch aus‘m Fernsehen:“ So will sich Sachsen auf der Grünen Woche in Berlin unvergesslich machen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen Spardrucks war Sachsens Auftritt bei der weltgrößten Ernährungsmesse fraglich. Dank der Grünen stampfte der Freistaat doch noch einen Stand aus dem Boden. Lohnen sich der Aufwand und das Geld?

Der legendäre Funkturm im Westen Berlins leuchtet an diesem Abend tiefgrün. Auch der Eingang zur Messe ist grün angestrahlt. Und in der Halle 21b des Messegeländes ist wieder mal kaum ein Durchkommen. Aber anders als tagsüber schieben sich nicht die Menschenmassen durch die Gänge. Stattdessen sind zwischen den Ständen nun...
