Drei Kilo Drogen, Waffen, ein Haufen Bargeld und Goldbarren: Sachsens Polizei gelingt Schlag gegen die Kriminalität

Sachsens Polizei ist offenbar ein dicker Fisch ins Netz gegangen: Bei Durchsuchungen bei einem Verdächtigen fanden die Beamten neben drei Kilogramm Drogen selbst Kugelbomben.

Leipzig. Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr schlugen die Ermittler zu. Nachdem sie bei einem Verdächtigen bei einer ersten Durchsuchung im Schkeuditzer Stadtteil Dölzig schon eine Menge Drogen, Pyrotechnik und Waffen gefunden hatten, weiteten die Beamten auf Anordnung eines Ermittlungsrichters die Durchsuchungen auf Leipzig aus. Insgesamt stellten die Ermittler dann rund drei Kilogramm Drogen sicher, darunter 1,5 Kilogramm Cannabis, über 700 Gramm Methamphetamine und über 400 Gramm Ecstasy. Geschätzter Straßenverkaufswert: mehrere 10.000 Euro.

Kugelbomben beschlagnahmt

Zudem stießen die Beamten laut Polizei auf Gold- und Kupferbarren sowie Bargeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Sie beschlagnahmten darüber hinaus ein ganzes Arsenal an Waffen, darunter Macheten und sogar Kugelbomben.

Drogentest reagiert positiv

Der 42-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgesetzt und in Polizeigewahrsam genommen. Ein Drogentest bei ihm habe positiv auf Cannabis und Amphetamine oder Methamphetamine reagiert, so Polizeisprecherin Sandra Freitag. Am Mittwoch sollte er einem Haftrichter wegen des Verdachts des Handelns von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeführt werden. Ob Untersuchungshaft angeordnet wurde, war bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. (juerg)