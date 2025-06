Dresdner Platte sieht künftig aus wie zu Honeckers Zeiten: Das ist der Grund

Ein Plattenbau am Neustädter Markt in Dresden ist arg in die Jahre gekommen. Nun wird angepackt. Am Ende sieht er wieder aus wie zu DDR-Zeiten.

Dresden. In Dresden wohnen wie zu Erich Honeckers Zeiten – das könnte schon bald wieder möglich sein. Grund dafür: anstehende Sanierungsarbeiten.

Wie die „Sächsische Zeitung“ (SZ) berichtet, modernisiert das Wohnungsunternehmen Vonovia (besitzt über eine halbe Million Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden) einen Plattenbau am Neustädter Markt. Genauer: die Hausnummern 8 bis 14.

Laut Zeitung gibt es in den Gebäuden 70 Wohnungen, etwa die Hälfte ist bewohnt. Und diese machen inzwischen einen erbarmungswürdigen Eindruck. Seit den 70ern wurde hier nichts mehr gemacht. Doch das soll sich nun bei Plattenbauten vom Typ WBS70 ändern.

Denkmalschutz sorgt für DDR-Optik

Die Sanierung hat jedoch einen historischen Haken: Die Denkmalschutzvorgaben entlang der Hauptstraße sind hoch. Und so müssen die Gebäude nach der Sanierung (u.a. verbesserte Wärmedämmung, neue Fenster und Heizungsrohre sowie neue Briefkästen und Vordächer) anschließend möglichst so aussehen, wie zu ihrer Entstehungszeit im Jahr 1977.

„Wir gehen davon aus, dass wir den Charme der DDR-Optik des Plattenbaus wiederherstellen sollen“, so Alexander Wuttke, Leiter der Region Dresden Mitte-West bei Vonovia, gegenüber der Bild-Zeitung. Noch sei nicht jedes Detail final entschieden.

Aber: „Da das Haus mit Mineralwolle gedämmt wird, muss der Putz in Tafelbauweise nachgebildet werden.“ Im Klartext: Farbe und Struktur sollen wie der frühere Waschbeton aussehen. Und: Die Fassade im Balkonbereich soll wie zu DDR-Zeiten in ochsenblutroter Farbe gestrichen werden.

Apropos Balkon: Vonovia startete die Arbeiten Ende Mai, die Balkone sind bereits abmontiert. Künftig sollen Konstruktionen aus leichterem Material die Betonplatten ersetzen.

Nach Sanierung: Steigen die Mieten?

Insgesamt rund fünf Millionen Euro steckt Vonovia in die Sanierung der alten Platte. Fertig soll dann alles im dritten Quartal 2026 sein, meldet die SZ. Doch laut Bild ruhen die Arbeiten derzeit. „Es wurden 40 Singvögel- und 100 Fledermaus-Brutplätze entdeckt“, berichtet Wuttke dem Springerblatt. Für die Tiere sollen nun zahlreiche Kästen angebracht werden.

Angesichts der umfangreichen Sanierung stellt sich die Frage: Steigen die Mieten danach? Laut Vonovia: nein. Die Baukosten würden nicht auf die Miete umgelegt, hieß es gegenüber der SZ. (phy)