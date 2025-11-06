Dresdner VW-Manufaktur: Was kommt nach dem Ende der Autoproduktion?

Sachsen
Einst lief im Stadtzentrum die Luxuslimousine Phaeton vom Band, nun wird auch die Produktion von E-Autos gestoppt. Geht es nach dem Betriebsrat und der IG Metall, soll Dresden nun VW-Forschungsstandort werden.
Von der Werkbank zum Wissenschaftsstandort: So stellen sich Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall die Zukunft der Gläsernen Volkswagen-Manufaktur in Dresden ab 2026 vor. Mit „Neustart Faszination Forschung“ ist ein Ideen-Papier überschrieben, das am Donnerstag vorgestellt wurde.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.