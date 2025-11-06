Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Gläserne VW-Manufaktur im Dresdner Zentrum gilt als weltweit einmalige Fabrik. Einst gebaut für die Fertigung von Luxuslimousinen endet im Dezember nun auch die Serienproduktion von E-Autos. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Gläserne VW-Manufaktur im Dresdner Zentrum gilt als weltweit einmalige Fabrik. Einst gebaut für die Fertigung von Luxuslimousinen endet im Dezember nun auch die Serienproduktion von E-Autos. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Dresdner VW-Manufaktur: Was kommt nach dem Ende der Autoproduktion?
Redakteur
Von Tobias Wolf
Einst lief im Stadtzentrum die Luxuslimousine Phaeton vom Band, nun wird auch die Produktion von E-Autos gestoppt. Geht es nach dem Betriebsrat und der IG Metall, soll Dresden nun VW-Forschungsstandort werden.

Von der Werkbank zum Wissenschaftsstandort: So stellen sich Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall die Zukunft der Gläsernen Volkswagen-Manufaktur in Dresden ab 2026 vor. Mit „Neustart Faszination Forschung“ ist ein Ideen-Papier überschrieben, das am Donnerstag vorgestellt wurde.
