Dresdner VW-Manufaktur: Was kommt nach dem Ende der Autoproduktion?

Einst lief im Stadtzentrum die Luxuslimousine Phaeton vom Band, nun wird auch die Produktion von E-Autos gestoppt. Geht es nach dem Betriebsrat und der IG Metall, soll Dresden nun VW-Forschungsstandort werden.

Von der Werkbank zum Wissenschaftsstandort: So stellen sich Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall die Zukunft der Gläsernen Volkswagen-Manufaktur in Dresden ab 2026 vor. Mit „Neustart Faszination Forschung" ist ein Ideen-Papier überschrieben, das am Donnerstag vorgestellt wurde.