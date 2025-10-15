Drohender Jahrhundertwinter in Deutschland: Realistisch oder Panikmache?

Derzeit überschlagen sich im Netz mal wieder die Meldungen. Nach dem „Jahrhundertsommer“ stehe nun der „Jahrhundertwinter“ ins Haus. Doch was ist an den Meldungen dran?

Chemnitz. Ob „Polarwirbel-Alarm“ oder „Droht Deutschland der Jahrhundertwinter?“: Derzeit überbieten sich die Nachrichtenportale im Netz wieder mal mit reißerischen Überschriften. Und das, wo diese bereits einen Jahrhundertsommer beschworen hatten – der dann ausblieb. Doch könnte uns tatsächlich ein Bibber-Winter ins Haus stehen?

Kern der aktuellen Panik-Texte ist der Polarwirbel. Dabei handelt es sich um ein starkes Windsystem dutzende Kilometer über der Arktis, welches sich im Herbst aufbaut und im Winter seinen Höhepunkt erreicht.

Dieser Wirbel könnte diesen Herbst und Winter schwächer ausfallen als sonst. Folge: Kalte Arktisluft könnte nach Süden rutschen, warme Luft nach Norden wandern. Das Risiko für Kaltlufteinbrüche würde steigen.

Erinnerungen an Schneekatastrophe 1978/79

Schnell kommen da Erinnerungen an den Winter 1978/79 hoch, einen der härtesten Winter der Nachkriegszeit, der insbesondere den Norden Deutschlands schwer traf.

Sibirische Kaltluft sorgte für Temperaturen bis -27 Grad Celsius, es gab Orkanböen und meterhohe Schneeverwehungen. Der Verkehr brach teils zusammen, Dörfer waren isoliert. In der Bundesrepublik sowie der DDR gab es mehrere Tote.

Dass ein geschwächter Polarwirbel Kaltluftausbrüche in mittleren Breiten begünstigen kann, bestätigt Wetter-Experte Dominik Jung in seiner aktuellen Kolumne in der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen. Jedoch führe nicht jede Schwächephase automatisch zu einem eisigen Winter in Deutschland.

Experte mahnt: Polarwirbel bestimmt Wetter nicht

Ob und wann es zu einer sogenannten plötzlichen Stratosphärenerwärmung komme, die den Wirbel störe, lasse sich nicht Monate im Voraus bestimmen, so Jung. „Selbst wenn ein solcher Vorgang auftritt, ist der Einfluss auf Mitteleuropa unsicher. Die Atmosphäre ist ein hochkomplexes System, in dem viele Komponenten – von der Schneebedeckung in Eurasien bis zum Zustand des Jetstreams – miteinander interagieren.“

Der Meteorologe mahnt: „Wer jetzt schon vor einer Kältekatastrophe warnt, vereinfacht komplexe Prozesse.“ Er stellt klar: „Der Polarwirbel beeinflusst das Wetter, aber er bestimmt es nicht.“

Auch seitens des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hält man wenig von den derzeitigen Polar-Panik-Texten. Einen bevorstehenden Jahrhundertwinter könne man beim DWD auf Basis der zur Verfügung stehenden Vorhersagedaten nicht bestätigen.

Wie wird der Winter 2025/26? Das sagt der DWD

„Wie der Winter 2025/2026 wird, ist aktuell noch offen“, so eine DWD-Pressesprecherin gegenüber der „Freien Presse“. Allerdings zeige die Temperaturvorhersage für den Frühwinter (November bis Januar) für Deutschland eine starke Tendenz (88 Prozent) für einen normalen bis wärmeren Verlauf im Vergleich zum Durchschnitt der Frühwinter im Zeitraum 1991 bis 2020.

„Ein normaler bis wärmerer Frühwinter entspricht einer Temperatur, die im 3-Monatsmittel größer als 1,8 Grad Celsius ist“, so die Sprecherin weiter. Die Vorhersagequalität diesbezüglich sei relativ gut.

Auch der Zeitraum Dezember bis Februar weise eine starke Tendenz (86 Prozent) für einen normalen bis wärmeren Winter im Vergleich zum Durchschnitt der Winter im Zeitraum 1991 bis 2020 auf. Ein normaler bis wärmerer Winter entspreche einer Temperatur größer als 0,8 Grad Celsius im Dreimonatsmittel.

Jedoch sei die Vorhersagequalität der saisonalen Klimavorhersage hier schlecht und neben einem normalen bzw. wärmeren genauso auch ein kälterer Verlauf möglich.

Und wie schaut‘s im Spätwinter aus? Für den Zeitraum Januar bis März zeige die Vorhersage eine leichte Tendenz (54 Prozent) für einen normalen Spätwinter. Das entspräche einer Temperatur zwischen 2,0 und 2,8 Grad Celsius im Dreimonatsmittel.

Doch auch hier - noch mehrere Monate in der Zukunft - sei die Vorhersagequalität schlecht. Wie schon für den Zeitraum Dezember bis Februar gilt: Es kann uns ein normaler, ein wärmerer und ein kälterer Verlauf ins Haus stehen.

Was nun tatsächlich auf uns zukommt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Wer bereits jetzt einen bevorstehenden Jahrhundertwinter beschwört, lehnt sich weit aus dem Fenster. (phy)