Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Dunkelflaute schlägt wieder zu: Wie groß ist die Gefahr, wenn Sonne und Wind um Sachsen einen Bogen machen?

Windpark im Nebel. Von Montag bis Mittwoch lieferten erneuerbare Energien nur einen geringen Anteil der Stromerzeugung in Deutschland.
Windpark im Nebel. Von Montag bis Mittwoch lieferten erneuerbare Energien nur einen geringen Anteil der Stromerzeugung in Deutschland. Bild: Jochen Tack/Imago
„Dann bin ich nicht mehr wettbewerbsfähig:“ Uwe Reinecke, Werksdirektor der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi in Riesa.
„Dann bin ich nicht mehr wettbewerbsfähig:“ Uwe Reinecke, Werksdirektor der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi in Riesa. Bild: Oliver Hach/Archiv
Mitteldeutschland ist bei der Energiewende führend, sagt Mitnetz-Geschäftsführer Lutz Eckenroth.
Mitteldeutschland ist bei der Energiewende führend, sagt Mitnetz-Geschäftsführer Lutz Eckenroth. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Windpark im Nebel. Von Montag bis Mittwoch lieferten erneuerbare Energien nur einen geringen Anteil der Stromerzeugung in Deutschland.
Windpark im Nebel. Von Montag bis Mittwoch lieferten erneuerbare Energien nur einen geringen Anteil der Stromerzeugung in Deutschland. Bild: Jochen Tack/Imago
„Dann bin ich nicht mehr wettbewerbsfähig:“ Uwe Reinecke, Werksdirektor der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi in Riesa.
„Dann bin ich nicht mehr wettbewerbsfähig:“ Uwe Reinecke, Werksdirektor der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi in Riesa. Bild: Oliver Hach/Archiv
Mitteldeutschland ist bei der Energiewende führend, sagt Mitnetz-Geschäftsführer Lutz Eckenroth.
Mitteldeutschland ist bei der Energiewende führend, sagt Mitnetz-Geschäftsführer Lutz Eckenroth. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Sachsen
Dunkelflaute schlägt wieder zu: Wie groß ist die Gefahr, wenn Sonne und Wind um Sachsen einen Bogen machen?
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Witterung der letzten Tage schickte die erneuerbaren Energien auf Talfahrt. Die Strompreisbörse reagierte mit Ausschlägen nach oben. Was heißt das für Sachsens Energiesicherheit und Industrie?

Es ging zur gleichen Zeit los, als sich Vertreter von Sachsens Windenergiebranche Anfang der Woche in Leipzig zum alljährlichen Stelldichein einfanden. Hauptthema der Tagung: die sogenannte Dunkelflaute. „Wahrheit, Chimäre oder Bewährungsprobe?“, lautete die Überschrift des Programms. Wie eine Dunkelflaute ausgelöst wird und was sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
21.11.2025
3 min.
Lohn-Plus im Freistaat: Wo die Sachsen das meiste Geld nach Hause bringen – und welcher Kreis die rote Laterne trägt
Die sogenannte Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden.
In den vergangenen Jahren sind die Löhne in Sachsen stark gestiegen. Auch gegenüber Westdeutschland hat der Freistaat aufgeholt. Innerhalb Sachsens bleiben die Unterschiede enorm.
Frank Hommel
24.11.2025
3 min.
Kaum Zuwachs an Windrädern: Windenergieverband knöpft sich Michael Kretschmer vor
Während in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 mehr als 100 neue Windräder errichtet wurden, war es in Sachsen nur ein Bruchteil davon.
Im laufenden Jahr geht im Freistaat gut ein Dutzend neue Windkraftanlagen in Betrieb. Sachsen sei damit an letzter Stelle im Bundesvergleich, schimpft ein Experte. „Und das seit Jahr und Tag.“
Frank Hommel
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
Mehr Artikel