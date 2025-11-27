Dunkelflaute schlägt wieder zu: Wie groß ist die Gefahr, wenn Sonne und Wind um Sachsen einen Bogen machen?

Die Witterung der letzten Tage schickte die erneuerbaren Energien auf Talfahrt. Die Strompreisbörse reagierte mit Ausschlägen nach oben. Was heißt das für Sachsens Energiesicherheit und Industrie?

Es ging zur gleichen Zeit los, als sich Vertreter von Sachsens Windenergiebranche Anfang der Woche in Leipzig zum alljährlichen Stelldichein einfanden. Hauptthema der Tagung: die sogenannte Dunkelflaute. „Wahrheit, Chimäre oder Bewährungsprobe?“, lautete die Überschrift des Programms. Wie eine Dunkelflaute ausgelöst wird und was sie... Es ging zur gleichen Zeit los, als sich Vertreter von Sachsens Windenergiebranche Anfang der Woche in Leipzig zum alljährlichen Stelldichein einfanden. Hauptthema der Tagung: die sogenannte Dunkelflaute. „Wahrheit, Chimäre oder Bewährungsprobe?“, lautete die Überschrift des Programms. Wie eine Dunkelflaute ausgelöst wird und was sie...