„Ein Anfang, auf dem man aufbauen kann“: Scheitern Reformen von ARD, ZDF & Co. ausgerechnet an Sachsen?

Sachsen
Damit der von allen Ministerpräsidenten längst unterzeichnete Staatsvertrag am 1. Dezember in Kraft treten kann, muss auch Sachsens Landtag zustimmen - in dem Kretschmers Koalition die Mehrheit fehlt.
Der Streit um die Höhe des Rundfunkbeitrags für die öffentlich-rechtlichen Sender wird längst vor Gericht ausgetragen. Knapp ein Jahr ist es her, dass ARD und ZDF Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegten, weil die Bundesländer nicht der Expertenempfehlung zur Erhöhung des Monatsbeitrags um 58 Cent auf 18,94 Euro gefolgt waren. Wann das...
