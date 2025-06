„Ein Experiment mit unserer Heimat“: So kontrovers debattierte der Landtag über das geplante Atomkraftwerk am Erzgebirge

Tschechien will weniger als 20 Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt ein Kernkraftwerk bauen. Im Landtag stritten sich Gegner und Befürworter. Was sagt die Regierung?

Die Pläne Tschechiens für ein neues Kernkraftwerk am Rand des Erzgebirges haben zu einem politischen Schlagabtausch im sächsischen Landtag geführt. In einer aktuellen Stunde übten Abgeordnete von Grünen, SPD und Linken am Dienstag scharfe Kritik an dem Vorhaben und forderten die Landesregierung zum Widerstand auf. Auch aus der CDU kamen...