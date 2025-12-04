Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Ein Ist-Zustand, der so nicht mehr funktioniert“ - Gläserne Manufaktur von VW bekommt eine neue Zukunft

Keine Überraschung: Die Autoproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ist Geschichte.
Keine Überraschung: Die Autoproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ist Geschichte. Bild: Robert Michael/dpa
Keine Überraschung: Die Autoproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ist Geschichte.
Keine Überraschung: Die Autoproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ist Geschichte. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
„Ein Ist-Zustand, der so nicht mehr funktioniert“ - Gläserne Manufaktur von VW bekommt eine neue Zukunft
Von Frank Hommel und Helena Dolderer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Pläne für die Gläserne Manufaktur in Dresden stehen. Ministerpräsident Kretschmer zeigt sich auch für Zwickau und Chemnitz zuversichtlich. Im Landtag verteidigt die Staatsregierung ihren Kurs.

Wie lässt sich die Zukunft der sächsischen Standorte des Volkswagen-Konzerns in Sachsen sichern? Während sich die Abgeordneten des Sächsischen Landtags aufgrund eines Antrags der Linken am Donnerstagabend über diese Frage stritten, steht die nähere Zukunft der Gläsernen Manufaktur in Dresden fest. Der Bau stand schon einmal für die Zukunft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Dresdner VW-Manufaktur: Was kommt nach dem Ende der Autoproduktion?
Die Gläserne VW-Manufaktur im Dresdner Zentrum gilt als weltweit einmalige Fabrik. Einst gebaut für die Fertigung von Luxuslimousinen endet im Dezember nun auch die Serienproduktion von E-Autos.
Einst lief im Stadtzentrum die Luxuslimousine Phaeton vom Band, nun wird auch die Produktion von E-Autos gestoppt. Geht es nach dem Betriebsrat und der IG Metall, soll Dresden nun VW-Forschungsstandort werden.
Tobias Wolf
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
28.11.2025
1 min.
Berichte: Einigung über Zukunft der Gläsernen Manufaktur
In der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden könnte ein Innovationscampus entstehen. (Archivbild)
In Dresden könnte die Gläserne Manufaktur von Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen zum Innovationscampus werden. Es gibt bereits eine Absichtserklärung.
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel