Ein Krippenplatz kostet 1600 Euro pro Monat: Wie teuer die Kita-Betreuung in Sachsen geworden ist und wer sie bezahlt

Die finanzielle Schieflage vieler Gemeinden hängt auch mit den hohen Kosten für die Kinderbetreuung zusammen. Nun hat die Landesregierung einen Bericht vorgelegt. Zahlt das Land zu wenig Zuschüsse?

Die Ausgaben für die Kinderbetreuung haben sich in Sachsen innerhalb von 20 Jahren mehr als verdreifacht. Umfassten die Personal- und Sachkosten im Jahr 2005 noch weniger als 770 Millionen Euro, waren es im Jahr 2024 mehr als 2,5 Milliarden Euro, wie aus einem neuen Bericht des Kultusministeriums an den Landtag hervorgeht. Das Papier gilt als...