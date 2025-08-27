Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Eine komplette Überforderung“: Sachsens Innenminister über zehn Jahre „Wir schaffen das!“

Flüchtlinge, die mit einem Zug aus Österreich ankamen, am 6. September 2015 auf dem Hauptbahnhof in München. Sachsens Innenminister Armin Schuster sieht Deutschland noch heute überfordert.
Flüchtlinge, die mit einem Zug aus Österreich ankamen, am 6. September 2015 auf dem Hauptbahnhof in München. Sachsens Innenminister Armin Schuster sieht Deutschland noch heute überfordert. Bild: Sven Hoppe/dpa, Ulf Dahl
Sachsen
„Eine komplette Überforderung“: Sachsens Innenminister über zehn Jahre „Wir schaffen das!“
Redakteur
Von Oliver Hach
Armin Schuster wandte sich 2015 als CDU-Bundestagsabgeordneter gegen Merkels zeitweise Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge. Wie sieht der einstige Bundespolizist die Lage heute?

Er war einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker von Angela Merkel – heute verlangt er eine „Verschnaufpause“ bei der Migration: Zehn Jahre nach dem Flüchtlingssommer 2015 sieht Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) seine damalige Haltung bestätigt. „Meine Antwort, die ich Frau Merkel schon 2015 gegeben habe, hat sich im...
Mehr Artikel