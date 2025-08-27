„Eine komplette Überforderung“: Sachsens Innenminister über zehn Jahre „Wir schaffen das!“

Sachsen
Armin Schuster wandte sich 2015 als CDU-Bundestagsabgeordneter gegen Merkels zeitweise Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge. Wie sieht der einstige Bundespolizist die Lage heute?
Er war einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker von Angela Merkel – heute verlangt er eine „Verschnaufpause“ bei der Migration: Zehn Jahre nach dem Flüchtlingssommer 2015 sieht Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) seine damalige Haltung bestätigt. „Meine Antwort, die ich Frau Merkel schon 2015 gegeben habe, hat sich im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.