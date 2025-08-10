Eine Traumtour auf dem Kammweg durchs böhmische Erzgebirge – das Original von 1904 ist zurück

Sachsen
Tschechien besinnt sich auf ein touristisches Juwel des Sudetenlands: Der historische Kammweg ist wieder markiert. Unser Reporter wanderte mit einem Bestsellerautor von Gottesgab nach Kupferberg.
Der Kammweg? Da denken viele zuerst an den Kammweg Erzgebirge-Vogtland. Die beliebte Wanderroute im sächsischen Erzgebirge über 289 Kilometer von Geising bis nach Blankenstein in Thüringen wurde im Jahr 2011 eingeweiht. Doch es gibt einen Vorgänger auf der böhmischen Seite, der mehr als 100 Jahre älter ist und in seiner gesamten Ausdehnung...
