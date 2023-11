Endgültig: Beim Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig bleiben zwei Abschnitte eingleisig

Die Bahn hat ihre Pläne überarbeitet – und bekommt dafür Zustimmung von Stadt, Verkehrsverbund und IHK. Zusätzlicher „Stauraum“ vor den Nadelöhren soll die Strecke für Störungen unanfälliger machen.

Die Bahnstrecke von Chemnitz nach Leipzig wird nicht zu 100 Prozent zweigleisig ausgebaut. Es sollen zwei Abschnitte an Brücken in Burgstädt und Chemnitz mit einer Länge von insgesamt 2,6 Kilometern Länge eingleisig bleiben. Das wurde am Montag bei einem Gespräch, zu dem die Deutsche Bahn (DB) Vertreter des Verkehrsverbundes Mittelsachsen...