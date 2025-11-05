Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Flug ist eine Ente (Symbolfoto) in Dresden mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Den Aufprall überlebte der Wildvogel nicht.
Im Flug ist eine Ente (Symbolfoto) in Dresden mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Den Aufprall überlebte der Wildvogel nicht. Bild: IMAGO/imagebroker
Im Flug ist eine Ente (Symbolfoto) in Dresden mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Den Aufprall überlebte der Wildvogel nicht.
Im Flug ist eine Ente (Symbolfoto) in Dresden mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Den Aufprall überlebte der Wildvogel nicht. Bild: IMAGO/imagebroker
Sachsen
Ente kollidiert mit Fußgängerin - tot
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So ein Notruf ist eher ungewöhnlich: Eine Ente ist in Dresden im Flug mit einer Fußgängerin kollidiert. Für den Wildvogel kam jede Hilfe zu spät.

Dresden.

Die Frau war in Dresden in der Inneren Neustadt spazieren. Auf dem Elberadweg unter der Augustusbrücke flog dann plötzlich mit hoher Geschwindigkeit eine Ente auf sie zu. „Der Wasservogel musste wohl aufgeschreckt worden sein“, so Polizeisprecher Lukas Reumund auf Anfrage der „Freien Presse“. „Die Ente ist dann mit dem Kopf der Frau kollidiert. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, für die Ente kam jede Hilfe zu spät.“

Polizeisprecher: Auch Vögel können sich den Hals brechen

Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei am vergangenen Samstag. Die 29-Jährige musste demnach vom alarmierten Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Ente überlebte den Zusammenstoß den Angaben zufolge indes nicht. Dass jemand anderweitig nachgeholfen hat, um dem Tier unnötige Schmerzen oder um sich selbst Arztkosten zu ersparen, schließt die Polizei auf Nachfrage der „Freien Presse“ aus. „Der Aufprall muss sehr hart und ungünstig gewesen sein“, sagt Polizeisprecher Reumund. „Auch Vögel können sich den Hals brechen.“ Vermutlich sei das die Todesursache. Die Feuerwehr habe das tote Tier fachgerecht entsorgt. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
24.10.2025
2 min.
Noch keine Vogelgrippe in Sachsen: Köpping mahnt zu Vorsicht
Mehr als 1.000 tote Kraniche sind im Linumer Teichland (Brandenburg) bislang geborgen worden.
Bisher bleibt Sachsen von der Vogelgrippe verschont. Um Ausbrüche zu verhindern, bittet die Gesundheitsministerin Geflügelhalter und die Bevölkerung um Mithilfe.
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
12:04 Uhr
2 min.
Mehr Hilfe für Betroffene – Beratungsnetz in Sachsen wächst
Die beiden neuen Beratungsstellen sollen Betroffenen Schutz und Hilfe bieten. (Symbolbild)
Das Hilfenetz für Betroffene sexualisierter Gewalt in Sachsen wird größer. Sozialministerin Petra Köpping sieht weiter großen Handlungsbedarf. Wo die neuen Anlaufstellen zu finden sind.
14.10.2025
2 min.
Straßenbahnen in Dresden zusammengestoßen - sechs Verletzte
In Dresden sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. (Symbolbild)
In Dresden sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Sechs Menschen wurden verletzt. Was ist zu dem Unfall bislang bekannt?
Mehr Artikel