„Entführer“-Prozess: Anders als Frank Peter E. behauptet, wollte Dave einst weg vom Vater

Der Angeklagte im Kindesentziehungsfall erschien erneut nicht vor Gericht. Dafür kamen zahlreiche Zeugen, die Licht auf wirre Anschuldigungen des Mannes warfen. Dass Jugendamt und Familiengericht einst nicht ohne Grund agierten, sagt die Mutter des Kindes aus.

Auch wenn der Angeklagte es im Internet so darstellt: Ganz so, dass der junge Dave M. gegen seinen Willen vom Vater weggeholt wurde, war es wohl nicht. „Ich möchte meinen Vater nicht mehr sehen, weil er ungehalten werden kann“, so gab der frühere Amtspfleger von Dave M. am Dienstag als Zeuge im Prozess damalige Worte des Jungen wieder. Dave...