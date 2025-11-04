Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Beamten aus Sachsen wurden von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt. (Symbolfoto)
Die Beamten aus Sachsen wurden von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt. (Symbolfoto) Bild: Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa
Die Beamten aus Sachsen wurden von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt. (Symbolfoto)
Die Beamten aus Sachsen wurden von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt. (Symbolfoto) Bild: Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa
Sachsen
Er soll die PKK in Sachsen geleitet haben: Polizei nimmt 54-Jährigen fest
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) ist in Deutschland verboten. Nun schlugen Beamte in Hamburg zu. Der Festgenommene soll im Freistaat eine PKK-Größe gewesen sein.

Hamburg/Dresden.

Er soll jahrelang für die PKK als Gebietsleiter in Sachsen tätig gewesen sein, nun klickten bei einem 54-Jährigen in Hamburg die Handschellen.

Wie das Landeskriminalamt Sachsen am Dienstagvormittag mitteilt, nahmen Einsatzkräfte des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums des LKA den Türken wegen eines Haftbefehls des Oberlandesgerichts Dresden fest und durchsuchten seine Wohnung in Köln. Unterstützt wurden die Beamten dabei on Kollegen aus Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Erst Leiter in Sachsen, dann im Saarland

Dem Mann wird als hauptamtlichem Kader in der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zur Last gelegt. Er soll von Anfang 2015 bis Juli 2018 als Leiter des PKK-Gebiets Sachsen tätig gewesen sein.

Dieses umfasst laut LKA die PKK-Räume Dresden, Leipzig, Chemnitz, Magdeburg und Halle sowie die Staaten Polen und Tschechische Republik.

„Im Wege einer Kaderrotation soll er anschließend als Leiter in den PKK-Gebieten Saarland, Gießen/Siegen, Freiburg im Breisgau, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg sowie zuletzt in Hamburg agiert haben“, heißt es weiter.

Durchsuchungen bei zwei Männern in Bautzen

Die Aufgaben des 54-Jährigen umfassten laut LKA die Aufsicht und Führung der ihm nachgeordneten PKK-Raumverantwortlichen sowie die Organisation von Propagandaveranstaltungen und Versammlungen. Zudem führte er jährliche Spendenkampagnen für die PKK durch.

In Bautzen wurden Objekte von zwei weiteren türkischen Beschuldigten (46, 53) durchsucht. Auch sie sollen sich in der PKK als Mitglieder betätigt bzw. diese unterstützt zu haben. Der 46-Jährige sei von 2015 bis 2018 der Verantwortliche für den PKK-Raum Dresden und zugleich der Stellvertreter des Gebietsleiters des PKK-Gebiets Sachsen gewesen, so das Landeskriminalamt.

Bei der Durchsuchung wurden Mobiltelefone, Speichermedien, Unterlagen und größere Mengen Bargeld sichergestellt.

Der festgenommene 54-Jährige soll zeitnah dem Ermittlungsrichter beim Oberlandesgericht Dresden vorgeführt werden. Die PKK wird unter anderem in der EU als terroristische Vereinigungen eingestuft und ist in Deutschland seit 1993 verboten. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
27.10.2025
4 min.
„Potenziell gefährliche Bedrohung“: Drohnen überwinden Sachsens Gefängnismauern - so reagiert der Freistaat
In Sachsen gab es bereits mehr als ein Dutzend Zwischenfälle mit Drohnen an den Justizvollzugsanstalten.
Sie sind klein, leise und inzwischen auch für Laien einfach zu bedienen: Drohnen. Das Justizministerium hat die Flugobjekte inzwischen als Gefahr erkannt - etwa was den Schmuggel verbotener Gegenstände angeht.
Patrick Hyslop
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
12:59 Uhr
3 min.
Leitendes Mitglied von PKK in Hamburg festgenommen
Ein Führungskader der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ist aufgrund eines sächsischen Haftbefehls in Hamburg festgenommen worden (Symbolbild).
In Hamburg ist ein mutmaßlicher PKK-Gebietsleiter auf Antrag aus Sachsen festgenommen worden. Ihm wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel