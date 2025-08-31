Ermordeter Insolvenzverwalter in Dresden: Was wusste der Gärtner?

Sachsen
Ein reicher Insolvenzverwalter liegt im Speckgürtel von Dresden tot am Waldweg. Die Polizei verhaftet seine Ehefrau und den Hausmeister. Der ist ein alter Mann, verbandelt mit Gunther Emmerlich und der „Herkuleskeule“. Was wusste er?
Im Internet steht eine Nummer, die zur winzigen Ich-AG eines 76 Jahre alten Mannes führt. Er bekommt nicht besonders viel Rente und wollte etwas dazuverdienen. Also tat er das, was ihm liegt. Handwerkern. Das hatte er gelernt in der DDR, ganz früher war er Maurer. Er gründete einen Hausmeisterservice und schrieb seine Handynummer ins Netz....
