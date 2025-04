Erneut Schimpansen-Nachwuchs im Zoo Leipzig: Aller guten Dinge sind drei

Das gibt es auch nicht so häufig: Binnen neun Monaten erblickte das dritte Baby bei den Schimpansen im Pongoland das Licht der Welt. Die Rasselbande soll nun zu einer Spielegemeinschaft zusammenwachsen. Besucher dürfen sich auf unvergessliche Momente mit dem Trio freuen.

Leipzig.

Bereits zum dritten Mal binnen neun Monaten hat eine Schimpansin im Leipziger Zoo ein Baby zur Welt gebracht. Die Gruppe in Pongoland begrüßte das Jungtier neugierig, das Mutter Swela vor wenigen Tagen geboren hatte. Vor allem der neun Monate alte Martin interessiert sich für den neuerlichen Nachwuchs, doch auch Silvester-Baby Evelyn hält schon vorsichtig nach ihm Ausschau. „Im Laufe der am Wochenende beginnenden Sommersaison wird das Trio zu einer Spielgemeinschaft zusammenwachsen und für unvergleichliche Beobachtungen sorgen“, so der Zoo. „Je nach Wetterlage sind die Menschenaffen bereits auf den Außenanlagen unterwegs und genießen ebenso wie die Zoo-Gäste das frühlingshafte Wetter.“

Evelyn und Martin haben einen neuen Spielkameraden

Laut Roter Liste der IUCN sind die Westafrikanischen Schimpansen (Pan troglodytes verus) vom Aussterben bedroht. Um so mehr freut sich der Zoo Leipzig über diese Zuchterfolge. In der einzigartigen Menschenaffenanlage Pongoland hatte Schimpansen-Weibchen Kisha (20) bereits in der vergangenen Silvesternacht ohne Komplikationen Tochter Evelyn zur Welt gebracht. Als erfahrene Mutter, die in den letzten Jahren zwei Jungtiere aufgezogen hat, kümmerte sie sich umgehend und sehr fürsorglich um ihren Nachwuchs. Zuvor hatte Schimpansen-Weibchen Changa (19) schon am 4. Juni den kleinen Martin geboren, der sich seitdem hervorragend entwickelt und inzwischen agil mit den anderen jungen Schimpansen spielt. Stets an der Seite von Changa war damals deren beste Freundin Riet (46). Denn Changa zieht erstmals ein Jungtier auf.

Lange Menschenaffen-Tradition in Leipzig

„Nachwuchs bei Menschenaffen ist mit Blick auf ihren Bedrohungsstatus in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten für uns Zoos immer Anlass zu großer Freude“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold damals. Der letzte Nachwuchs bei den Westafrikanischen Schimpansen war im Leipziger Zoo zuvor im Jahr 2021 zur Welt gekommen. Schon seit Jahrzehnten werden dort Menschenaffen gehalten. (juerg)