Erst das Grüne Gewölbe in Dresden, nun der Louvre in Paris: Gibt es Parallelen bei den spektakulären Juwelen-Raubzügen?

Sachsen
Der Fall von Paris lässt auch in Sachsen ungute Erinnerungen wieder wach werden. Ein Privatdetektiv hält es sogar für möglich, dass sich die Täter von Deutschland und Frankreich kannten.
Der Leiter der Sonderkommission „Epaulette“ steht für ein Gespräch nicht zur Verfügung. Das lässt ein Sprecher der Polizei in Dresden auf Anfrage der „Freien Presse“ ausrichten. So bleibt auch die Frage unbeantwortet, ob vielleicht schon Kontakte geknüpft worden sind zwischen der Sonderkommission in Dresden und den Ermittlern, die nun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.