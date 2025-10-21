Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Erst das Grüne Gewölbe in Dresden, nun der Louvre in Paris: Gibt es Parallelen bei den spektakulären Juwelen-Raubzügen?

Mit einem Möbelaufzug gelangten die Diebe von Paris am helllichten Tag in den Louvre. Auch wenn sie in Dresden am frühen Morgen zuschlugen, so gibt es doch auffällige Ähnlichkeiten.
Mit einem Möbelaufzug gelangten die Diebe von Paris am helllichten Tag in den Louvre. Auch wenn sie in Dresden am frühen Morgen zuschlugen, so gibt es doch auffällige Ähnlichkeiten. Bild: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa
Sachsen
Erst das Grüne Gewölbe in Dresden, nun der Louvre in Paris: Gibt es Parallelen bei den spektakulären Juwelen-Raubzügen?
Von Frank Hommel
Der Fall von Paris lässt auch in Sachsen ungute Erinnerungen wieder wach werden. Ein Privatdetektiv hält es sogar für möglich, dass sich die Täter von Deutschland und Frankreich kannten.

Der Leiter der Sonderkommission „Epaulette“ steht für ein Gespräch nicht zur Verfügung. Das lässt ein Sprecher der Polizei in Dresden auf Anfrage der „Freien Presse“ ausrichten. So bleibt auch die Frage unbeantwortet, ob vielleicht schon Kontakte geknüpft worden sind zwischen der Sonderkommission in Dresden und den Ermittlern, die nun...
