Erzgebirgskreis vorn bei Wärmepumpen-Förderung: So viele Sachsen profitieren von Habecks umstrittenem Heizungsgesetz

Eine Bilanz der KfW-Bank zeigt deutliche Unterschiede zwischen Ost und West auf. Derweil sorgt sich die Branche, die Merz-Regierung könnte die zuletzt positive Entwicklung wieder umdrehen.

Seit Anfang 2024 hat die KfW-Bank in Sachsen rund 9100 Umstellungen auf klimaschonende Heizungen in privaten Wohngebäuden bezuschusst. Das zeigt eine Analyse der Förderreports der KfW-Bank für 2024 und das erste Quartal 2025. Demnach profitieren die Haushalte im Freistaat bislang von Förderzusagen in Höhe von insgesamt 123,3 Millionen Euro....