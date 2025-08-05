Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Es fehlt an mehreren wesentlichen Kriterien“: Warum Sachsens CDU-Innenminister ein AfD-Verbotsverfahren ablehnt

Weiter in der Diskussion: ein Verbotsantrag gegen die AfD.
Weiter in der Diskussion: ein Verbotsantrag gegen die AfD.
Sachsen
„Es fehlt an mehreren wesentlichen Kriterien“: Warum Sachsens CDU-Innenminister ein AfD-Verbotsverfahren ablehnt
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Landtag gibt es dazu einen Antrag der oppositionellen Linken, aber auch CDU-Juniorpartner SPD macht sich für ein AfD-Verbotsverfahren stark - nicht aber der zuständige Ressortchef Schuster.

Es ist eine Forderung, die auch Sachsens Regierungspartei SPD schon erhoben hat. Noch bevor ihr Bundesparteitag in Berlin Ende Juni einstimmig einen entsprechenden Antrag verabschiedete, hatte ein Landesparteitag die Vorbereitung eines Verbots der AfD gefordert. Zwar habe das Bundesverfassungsgericht für ein Parteiverbot hohe Hürden aufgestellt....
