„Es fehlt an mehreren wesentlichen Kriterien“: Warum Sachsens CDU-Innenminister ein AfD-Verbotsverfahren ablehnt

Sachsen
Im Landtag gibt es dazu einen Antrag der oppositionellen Linken, aber auch CDU-Juniorpartner SPD macht sich für ein AfD-Verbotsverfahren stark - nicht aber der zuständige Ressortchef Schuster.
Es ist eine Forderung, die auch Sachsens Regierungspartei SPD schon erhoben hat. Noch bevor ihr Bundesparteitag in Berlin Ende Juni einstimmig einen entsprechenden Antrag verabschiedete, hatte ein Landesparteitag die Vorbereitung eines Verbots der AfD gefordert. Zwar habe das Bundesverfassungsgericht für ein Parteiverbot hohe Hürden aufgestellt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.