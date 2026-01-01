MENÜ
  • „Es ist die Geschichte unserer Eltern“: Das vergessene Erbe der Wismut in Chemnitz – und seine Retter

„Ich bin ein Wismut-Kind:“ Stadtführerin Edeltraud Höfer am einstigen Kulturpalast der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft in Chemnitz-Siegmar.
„Ich bin ein Wismut-Kind:“ Stadtführerin Edeltraud Höfer am einstigen Kulturpalast der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft in Chemnitz-Siegmar. Bild: Andreas Seidel
Im Kulturpalast wurden später Fernsehstudios eingerichtet, dann verfiel der Komplex zusehends. Heute sind darin Wohnungen.
Im Kulturpalast wurden später Fernsehstudios eingerichtet, dann verfiel der Komplex zusehends. Heute sind darin Wohnungen. Bild: Andreas Seidel
Auch im Haus der Körperkultur mit Schwimmbad und Turnhalle sind heute Eigentumswohnungen. Doch ein Schild an der Tiefgarage erinnert noch an die Vergangenheit.
Auch im Haus der Körperkultur mit Schwimmbad und Turnhalle sind heute Eigentumswohnungen. Doch ein Schild an der Tiefgarage erinnert noch an die Vergangenheit. Bild: Andreas Seidel
Zeitweise waren Straßenzüge in Siegmar für die Allgemeinheit versperrt. Der Rest eines Zauns von damals erinnert noch daran.
Zeitweise waren Straßenzüge in Siegmar für die Allgemeinheit versperrt. Der Rest eines Zauns von damals erinnert noch daran. Bild: Frank Hommel
Harte Arbeit, Aufbruch, Lebenshunger und Willkür: Die Oper „Rummelplatz“ sorgte für Begeisterung.
Harte Arbeit, Aufbruch, Lebenshunger und Willkür: Die Oper „Rummelplatz“ sorgte für Begeisterung. Bild: Nasser Hashemi
„Aus grauen Halden sind grüne Täler entstanden“: Andy Tauber, Bereichsleiter Aue bei der Wismut, vor dem legendären Schacht 371 bei Hartenstein.
„Aus grauen Halden sind grüne Täler entstanden“: Andy Tauber, Bereichsleiter Aue bei der Wismut, vor dem legendären Schacht 371 bei Hartenstein. Bild: Frank Hommel
Blick in die im Kulturhauptstadtjahr zeitweise zu sehende Ausstellung am Schacht 371. Auch 2026 soll es neue Termine geben.
Blick in die im Kulturhauptstadtjahr zeitweise zu sehende Ausstellung am Schacht 371. Auch 2026 soll es neue Termine geben. Bild: Frank Hommel
Sachsen
„Es ist die Geschichte unserer Eltern“: Das vergessene Erbe der Wismut in Chemnitz – und seine Retter
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz und das Erzgebirge sind voller Hinterlassenschaften der einstigen SDAG Wismut. Das Kulturhauptstadtjahr hat dieses Erbe nun neu ins Bewusstsein der Menschen gerückt.

Der Internetseite der Chemnitzer Tourist-Information ist das Thema unbekannt. „Entschuldigung“, antwortet die Seite auf den Suchbegriff „Wismut“, „wir haben leider keine Ergebnisse für Sie gefunden!“ Dabei sind die Hinterlassenschaften der einstigen Deutsch-Sowjetischen Aktiengesellschaft besonders im Westen der Stadt so zahlreich wie...
