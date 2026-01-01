„Es ist die Geschichte unserer Eltern“: Das vergessene Erbe der Wismut in Chemnitz – und seine Retter

„Ich bin ein Wismut-Kind:“ Stadtführerin Edeltraud Höfer am einstigen Kulturpalast der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft in Chemnitz-Siegmar. Bild: Andreas Seidel

Im Kulturpalast wurden später Fernsehstudios eingerichtet, dann verfiel der Komplex zusehends. Heute sind darin Wohnungen. Bild: Andreas Seidel

Auch im Haus der Körperkultur mit Schwimmbad und Turnhalle sind heute Eigentumswohnungen. Doch ein Schild an der Tiefgarage erinnert noch an die Vergangenheit. Bild: Andreas Seidel

Zeitweise waren Straßenzüge in Siegmar für die Allgemeinheit versperrt. Der Rest eines Zauns von damals erinnert noch daran. Bild: Frank Hommel

Harte Arbeit, Aufbruch, Lebenshunger und Willkür: Die Oper „Rummelplatz“ sorgte für Begeisterung. Bild: Nasser Hashemi

„Aus grauen Halden sind grüne Täler entstanden“: Andy Tauber, Bereichsleiter Aue bei der Wismut, vor dem legendären Schacht 371 bei Hartenstein. Bild: Frank Hommel