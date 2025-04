„Es wird noch nicht da gespart, wo‘s weh tut“: Was Sachsens Wirtschaft und Kommunen der Minderheitsregierung vorwerfen

Am Mittwoch und am Donnerstag hörte der Finanzausschuss des Landtags mehrere Experten zu den Haushaltsplänen der Regierung für 2025/26 an - die sich auch mit Kürzungsvorschlägen nicht zurückhielten.

In Anhörungen des Finanzausschusses im Landtag haben Spitzenvertreter aus Kommunen und Wirtschaft ihre Kritik an den Haushaltsplänen der CDU/SPD-Minderheitsregierung erneuert. Sowohl der Chemnitzer IHK-Präsident Max Jankowsky als auch der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW), Matthias Matz, beklagten die aus...