Europa stellt Erzgebirgische Holzkunst und Plauener Spitze mit Thüringer Rostbratwurst gleich

Sachsen
Ob Schwarzwälder Schinken, Spreewälder Gurken oder Kölsch: Lebensmittel-Traditionen mit regionaler Herkunft kann die EU besonders schützen. Nun geht das auch für Produkte von Industrie und Handwerk.
Plauener Spitze, Freiberger Porzellan, Instrumente aus dem Vogtland und Holzkunst aus dem Erzgebirge: Handwerkliche und industrielle Hersteller mit Bezug zu einer bestimmten Region können jetzt geografische Angaben im Namen ihrer Produkte europaweit schützen. Das hat das Deutsche Patent- und Markenamt in München, kurz DPMA, mitgeteilt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.