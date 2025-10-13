Fachkräftemangel im Handwerk: Grüne wollen Freiwilligenjahr zur Berufsorientierung

Sachsen
Freistaat und Betriebe sollen sich die Kosten für die Freiwilligen teilen. Die Spitzenverbände des Handwerks reagieren mit Skepsis.
Die Grünen-Fraktion im Landtag will neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ab 2026 ein Freiwilliges Handwerksjahr (FHJ) in Sachsen etablieren. Das soll bis zu 120 jungen Menschen jährlich Einblicke in Handwerksberufe ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegen wirken, so Fraktionschefin Franziska Schubert.
