Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ob Dachdecker, Tischler oder Raumausstatter: Mit einem Freiwilligen Handwerksjahr sollen Jugendliche Praxiseinblicke in Handwerksberufe bekommen können.
Ob Dachdecker, Tischler oder Raumausstatter: Mit einem Freiwilligen Handwerksjahr sollen Jugendliche Praxiseinblicke in Handwerksberufe bekommen können. Bild: Jan Woitas/dpa
Ob Dachdecker, Tischler oder Raumausstatter: Mit einem Freiwilligen Handwerksjahr sollen Jugendliche Praxiseinblicke in Handwerksberufe bekommen können.
Ob Dachdecker, Tischler oder Raumausstatter: Mit einem Freiwilligen Handwerksjahr sollen Jugendliche Praxiseinblicke in Handwerksberufe bekommen können. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Fachkräftemangel im Handwerk: Grüne wollen Freiwilligenjahr zur Berufsorientierung
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freistaat und Betriebe sollen sich die Kosten für die Freiwilligen teilen. Die Spitzenverbände des Handwerks reagieren mit Skepsis.

Die Grünen-Fraktion im Landtag will neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ab 2026 ein Freiwilliges Handwerksjahr (FHJ) in Sachsen etablieren. Das soll bis zu 120 jungen Menschen jährlich Einblicke in Handwerksberufe ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegen wirken, so Fraktionschefin Franziska Schubert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
10:32 Uhr
2 min.
Grüne schlagen freiwilliges Jahr im Handwerk vor
Die Grünen schlagen vor, jungen Menschen in Sachsen ein freiwilliges Jahr im Handwerk zu ermöglichen. (Symbolbild)
Von dem Programm sollen beide Seiten profitieren: Junge Menschen erhalten Einblicke in die Berufe und die Betriebe erhalten Unterstützung bei der Suche nach Nachwuchs.
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
30.09.2025
2 min.
Mehr junge Leute starten Handwerkslehre in Sachsen
Das sächsische Handwerk verzeichnet eine merkliche Steigerung bei den Ausbildungszahlen. (Symbolbild)
Mehr junge Menschen in Sachsen entscheiden sich für eine Handwerkslehre. Besonders beliebt sind Ausbildungen zum Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker und Anlagenmechaniker.
Mehr Artikel