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Aktuell fahren die Züge wie gewohnt. Doch hinter den Kulissen wächst der Druck. Auf dem Foto ist ein Doppelkstockzug in Leipzig zu sehen.
Aktuell fahren die Züge wie gewohnt. Doch hinter den Kulissen wächst der Druck. Auf dem Foto ist ein Doppelkstockzug in Leipzig zu sehen. Foto: Ingolf Wappler
Aktuell fahren die Züge wie gewohnt. Doch hinter den Kulissen wächst der Druck. Auf dem Foto ist ein Doppelkstockzug in Leipzig zu sehen.
Aktuell fahren die Züge wie gewohnt. Doch hinter den Kulissen wächst der Druck. Auf dem Foto ist ein Doppelkstockzug in Leipzig zu sehen. Foto: Ingolf Wappler
Sachsen
Fahren in der Region Chemnitz künftig weniger Züge?
Von Ingolf Wappler
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Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die deutsche Trassenpreisbremse gekippt. Das könnte für die Region teure Folgen haben.

Der Europäische Gerichtshof hat eine Regelung gekippt, die Nahverkehrszüge vor Preiserhöhungen schützen sollte. Für den Raum Chemnitz kommt das zur Unzeit: Der Verkehrsverbund Mittelsachsen rechnet ohnehin schon mit einer Finanzierungslücke und hat Szenarien vorbereitet, wonach einzelne Züge auf mehreren Linien gestrichen werden könnten.
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