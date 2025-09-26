Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fake-Aktien und Krypto-Geschäfte: Kriminelle erbeuten fast 200 Millionen mit Cybertrading-Betrug in Sachsen

Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Cybertrading-Betrug hat sich in Sachsen seit 2019 nahezu verzwölffacht.
Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Cybertrading-Betrug hat sich in Sachsen seit 2019 nahezu verzwölffacht. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Fake-Aktien und Krypto-Geschäfte: Kriminelle erbeuten fast 200 Millionen mit Cybertrading-Betrug in Sachsen
Redakteur
Von Tobias Wolf
Mit falschen Versprechen und Fake-Promis locken die Täter Anleger in vermeintliche Krypto-Investments oder Aktiendepots. Manche Opfer nehmen dafür sogar Kredite auf.

Sächsische Anleger haben bis 2024 rund 32 Millionen Euro pro Jahr durch Cybertrading-Betrug verloren. Dem Landeskriminalamt (LKA) zufolge summieren sich die Schäden seit 2019 auf mehr als 192 Millionen Euro. Die Zahl der Ermittlungsverfahren verzwölffachte sich nahezu in dem Zeitraum auf mehr als 1500.
