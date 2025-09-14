„Fassweise Öl ins Feuer“: Wie die großflächigen Abordnungen von Lehrern das Bildungswesen in Sachsen entflammen

Sachsen
An bislang funktionierenden Grundschulen fällt plötzlich Unterricht aus, weil Lehrkräfte anderswo aushelfen müssen. Viele Eltern wollen das nicht akzeptieren. Hat der Freistaat eine andere Wahl?
Tobias Sowade pendelt jeden Tag zwischen zwei Welten. Die eine Welt ist die Untere Luisenschule in Chemnitz. Ein vierstöckiger Backsteinbau inmitten eines historisch gewachsenen Wohngebietes. Mit umlaufendem Fries und Fensterrahmen, die antiken Säulen entlehnt scheinen, wirkt die Schule, als hätte jemand das Bildungsideal des 19. Jahrhunderts...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.