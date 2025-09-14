Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Fassweise Öl ins Feuer“: Wie die großflächigen Abordnungen von Lehrern das Bildungswesen in Sachsen entflammen

Michelle Colditz, (links) und Franziska Brühl wollen den Ausfall an der Schule ihrer Kinder nicht akzeptieren. Auch Marcel Schmidt ist sowohl als Bürgermeister von Stollberg als auch als Vater eines Schülers betroffen.
Michelle Colditz, (links) und Franziska Brühl wollen den Ausfall an der Schule ihrer Kinder nicht akzeptieren. Auch Marcel Schmidt ist sowohl als Bürgermeister von Stollberg als auch als Vater eines Schülers betroffen.
Von Frank Hommel
An bislang funktionierenden Grundschulen fällt plötzlich Unterricht aus, weil Lehrkräfte anderswo aushelfen müssen. Viele Eltern wollen das nicht akzeptieren. Hat der Freistaat eine andere Wahl?

Tobias Sowade pendelt jeden Tag zwischen zwei Welten. Die eine Welt ist die Untere Luisenschule in Chemnitz. Ein vierstöckiger Backsteinbau inmitten eines historisch gewachsenen Wohngebietes. Mit umlaufendem Fries und Fensterrahmen, die antiken Säulen entlehnt scheinen, wirkt die Schule, als hätte jemand das Bildungsideal des 19. Jahrhunderts...
