„Fatales Signal“: Katholische Bistümer lösen Missbrauchskommission auf - Aufarbeitung für die Katz?

Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs unter anderem im Bistum Dresden-Meißen ist aufgelöst. Wie geht es mit der geplanten Missbrauchs-Studie weiter? Die Vorbereitungen waren weit gediehen.

Für Betroffene von sexuellem Missbrauch innerhalb der Kirchen sind unabhängige Studien der Kern der Aufarbeitung. Denn juristische Verfahren scheitern in den allermeisten Fällen an der Verjährung der Taten. Also sollen wissenschaftliche Missbrauchsstudien darlegen, was geschah und wie sich derartige Taten künftig besser verhindern lassen. Sie...