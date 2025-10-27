Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
Sachsen
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Redakteur
Von Oliver Hach
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?

Mehr als 80 Euro für ein Tagesticket – in Österreich wird das in den ersten Wintersportorten jetzt Realität. „Skipässe so teuer wie nie“, meldet die „Süddeutsche Zeitung“ für die Alpen. Das Erzgebirge ist von 80 Euro weit entfernt, doch auch hier laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison in diesen Tagen auf Hochtouren – und...
Mehr Artikel