Flughafen Dresden: Passagier sorgt für Aufregung in Maschine

Ungewöhnlicher Einsatz auf dem Dresdner Flughafen: Die Bundespolizei musste in einem Flugzeug einen Passagier zur Raison bringen, der für Ärger sorgte.

Dresden.

Das hatten die Bundespolizisten auch noch nicht erlebt. Gegen 7.40 Uhr wurden sie am Montagmorgen an Bord des Fluges LX 918 gerufen, weil ein Passagier seine „persönlichen sexuellen Bedürfnisse“ direkt auf seinem Sitzplatz hatte befriedigen wollen. Eine Zeugin, die das ungebührliche Verhalten mit eigenen Augen beobachtete, war so schockiert, dass sie die Flugbegleiterin informierte und um einen anderen Sitzplatz bat.

33-Jähriger lässt nicht von sich ab

Die Flugbegleiterin informierte daraufhin umgehend ihre Vorgesetzte und sprach den Fluggast auf sein ungebührliches Verhalten an. „Leider schien der 33-jährige Deutsche dies zunächst nicht ernst zu nehmen“, so die Bundespolizei. „Erst nach mehreren Diskussionen und einer erneuten Aufforderung entfernte er die Hand aus seiner Hose und stellte sein unangemessenes Verhalten ein.“

Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Als die Bundespolizei schließlich den Mann befragte, gab dieser nach Angaben der Beamten zu, dass er in der Gegenwart der beiden Damen „tätig“ war, sich jedoch keiner Schuld bewusst sei, da er sein Geschlechtsteil nicht entblößt hätte. Die Bundespolizei am Flughafen Dresden hat jetzt gegen den 33-jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet. (juerg)