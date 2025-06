Flughafen Dresden: Sachsen-Anhalt will Verluste ab 2027 nicht mehr mitbezahlen

Bisher zahlt das Land für den defizitären Airport mit, obwohl er für Sachsen-Anhalt irrelevant ist. Damit will der Finanzminister nun Schluss machen – und Sachsen bekommt ein neues Haushaltsproblem.

Sachsen-Anhalt will nicht mehr für das Defizit am Dresdner Flughafen aufkommen. Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) sagte am Mittwoch im Magdeburger Landtag, „dass wir uns an den Verlusten des Flughafens Dresden nicht mehr beteiligen werden ab dem Jahr 2027“. Der Freistaat Sachsen wisse das – es sei so kommuniziert worden.