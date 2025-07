Flusspegel durch Hitze und Trockenheit in Sachsen stark gesunken: Wer kontrolliert Verbot der Wasserentnahme?

Die Wasserstände sind schon wieder fast so niedrig wie in extremen Trockenjahren. In einer Stadt gilt bereits ein Schöpfverbot. Bei einem Verstoß kann es sehr teuer werden.

Nach der anhaltenden Trockenheit und der starken Sonneneinstrahlung sinken an Sachsens Flüssen die Wasserstände besonders schnell. Aktuell befinden sich 93 der 150 Pegel in allen Flussgebieten im Niedrigwasserbereich, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. An weiteren 32 Pegeln sei die...