Forderung nach Grenzkontrollen: Faeser lässt Schuster abblitzen

Bei einer bayerisch-sächsischen Regierungssitzung hat Michael Kretschmer ein langwieriges Tauschgeschäft um einen Teich in der Lausitz mit einer Lieferung Eierschecke an seinen Amtskollegen beendet. Beide Länder wollen nun mehr Druck in der Migrationspolitik machen und haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.