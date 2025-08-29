Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bodo Ramelow schob bereits 2019 eine Debatte über die deutsche Nationalhymne an – Die verlief aber im Sand.
Bodo Ramelow schob bereits 2019 eine Debatte über die deutsche Nationalhymne an – Die verlief aber im Sand.
Sachsen
Fremdeln Ostdeutsche mit Schwarz-Rot-Gold? Ramelow für neue deutsche Flagge und Hymne
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Thüringens ehemaliger Ministerpräsident will eine Abstimmung sowohl über die deutsche Nationalhymne als auch über die Flagge. Es dauerte nicht lange, bis er dafür ordentlich eingeschenkt bekam.

Berlin.

Braucht Deutschland eine neue Flagge sowie eine neue Nationalhymne? Wenn es nach Thüringens Ex-Landesvater Bodo Ramelow (Linke) geht, dann ja.

In einem Interview mit der „Rheinischen Post“ begründete er dies damit, dass er viele Ostdeutsche kenne, welche „die Nationalhymne aus vielerlei Gründen nicht mitsingen“. Er selbst singe die dritte Strophe der aktuellen Hymne „mit Begeisterung, weil ich sie einordnen kann“.

Das wünscht sich Ramelow stattdessen

Ramelows Lösung: Statt des bekannten Deutschlandliedes würde er „gerne die Kinderhymne von Bertolt Brecht zur Abstimmung stellen“. Diese habe einen wunderbaren Text. „Über die Passage, dass ein besseres Deutschland blühe, könnten wir Zugang zu einer gesamtdeutschen Hymne finden, die wir alle zusammen mit Freude singen könnten.“

Auch an die schwarz-rot-goldene Flagge will er gerne ran: „Ich weiß, dass Schwarz-Rot-Gold die Absage an totalitäre Strukturen ist. Viele fremdeln aber auch mit der Nationalfahne.“

Artikel 146 GG - auch Thema bei Reichsbürgern

Beides würde der Linke gerne zur Abstimmung stellen, wie er der Zeitung verrät. Sein Hebel dazu: Artikel 146 des Grundgesetzes.

Darin heißt es: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Pikant: Artikel 146 wird auch gerne mal von Reichsbürgern und „Selbstverwaltern“ herangezogen, um dem Grundgesetz mangels Volksabstimmung darüber seine Gültigkeit abzusprechen, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz auf seiner Webseite schreibt. Demnach betone jedoch das Bundesverfassungsgericht, „dass das Grundgesetz die ‚deutsche Verfassung‘ ist“.

Kubicki: „Spalterischer, dummer Vorstoß“

Die Reaktionen auf Ramelows Forderungen ließen nicht lange auf sich warten.

„Bodo Ramelow redet wahrscheinlich nur deswegen eine deutsche Identitätskrise herbei, weil viele der alten SED-Kader in seiner Partei nie in dieser Republik angekommen sind“, notierte Wolfgang Kubicki, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, auf X.

Und er setzte nach: „Ein spalterischer, dummer und populistischer Vorstoß. Und ohne Realisierungschance, weil dazu das Grundgesetz geändert werden müsste.“ Der Vorschlag zeige, dass „die Debatte um Art. 146 GG immer nur von denen angefangen wird, die es nicht gut mit unserem Land meinen“.

Sein Parteikollege und Ex-Bundesjustizminister Marco Buschmann schrieb: „Deutsche Flagge und Hymne sind Zeichen der Einigkeit in Recht und Freiheit. Wer sie zur Disposition stellt, untergräbt die Integrationsfunktion dieser Symbole und Werte.“

Der ARD- und MDR-Journalist Gunnar Breske (MDR Aktuell, Plusminus) notierte: „Viele Ostdeutsche... aha… entweder kennt Bodo Ramelow völlig andere Ostdeutsche als ich oder viele Ostdeutsche müssen hier für einen ganz anderen Zweck herhalten.“

Ramelow wollte die Hymne schon mal ändern

Übrigens: Es ist nicht das erste Mal, dass Ramelow eine Debatte um die deutsche Nationalhymne startet. Bereits 30 Jahre nach dem Mauerfall, im Jahr 2019, hatte er es versucht.

Damals hatte sich Kanzlerin Angela Merkel der Forderung nach einer neuen Hymne jedoch nicht angeschlossen, das Thema schlief ein – bis jetzt. (phy)

