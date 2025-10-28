Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bundeskanzler Friedrich Merz (r.) erhielt bei seiner Ankunft vor der Staatskanzlei die traditionellen erzgebirgischen Holzfiguren Bergmann und Engel.
Bundeskanzler Friedrich Merz (r.) erhielt bei seiner Ankunft vor der Staatskanzlei die traditionellen erzgebirgischen Holzfiguren Bergmann und Engel. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Friedrich Merz auf Antrittsbesuch in Sachsen: Zwischen Handwerk und Hightech
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Antrittsbesuch im Freistaat wirbt der Bundeskanzler für das Handwerk und preist den Chiphersteller Global Foundries, der künftig mehr für den Verteidigungssektor produzieren will. Nur zu seinen umstrittenen „Stadtbild“-Aussagen schweigt Merz.

Roter Teppich in der Staatskanzlei, Motorradeskorte und das Schneeberger Musikkorps zur Begrüßung: Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Dienstag im Freistaat mit Protokoll wie bei einem Staatsbesuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) empfangen worden. Es war der achte Antrittsbesuch des Kanzlers in einem Bundesland seit seiner...
