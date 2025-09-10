Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kriminelle haben es vor allem Elektronikartikel abgesehen - wie hier auf dem gestellten Foto auf eine Speicherkarte. Sachsens Handel schlägt Alarm: Der Ladendiebstahl grassiert im Freistaat. Bild: Felix Kästle/dpa
Kriminelle haben es vor allem Elektronikartikel abgesehen - wie hier auf dem gestellten Foto auf eine Speicherkarte. Sachsens Handel schlägt Alarm: Der Ladendiebstahl grassiert im Freistaat. Bild: Felix Kästle/dpa
Kriminelle haben es vor allem Elektronikartikel abgesehen - wie hier auf dem gestellten Foto auf eine Speicherkarte. Sachsens Handel schlägt Alarm: Der Ladendiebstahl grassiert im Freistaat.
Kriminelle haben es vor allem Elektronikartikel abgesehen - wie hier auf dem gestellten Foto auf eine Speicherkarte. Sachsens Handel schlägt Alarm: Der Ladendiebstahl grassiert im Freistaat. Bild: Felix Kästle/dpa
Sachsen
„Fühlen uns im Stich gelassen“: Ladendiebstahl in Sachsen auf Rekordhoch
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es wird so viel gestohlen in sächsischen Geschäften wie noch nie. Oft sind Banden unterwegs. Der Schaden ist immens. Der Handel fühlt sich im Stich gelassen.

Chemnitz/Dresden.

Rasierklingen nur noch an der Kasse, teure Alkoholika oder Kaffee hinter Glas: Sachsens Händler haben gegen Ladendiebe längst aufgerüstet. Es gibt schon mehr Videoüberwachung, zusätzliche Sicherungsetiketten, mehr Security und KI-Programme, die in Verdachtsfällen Alarm schlagen. Trotzdem grassiert der Ladendiebstahl im Freistaat wie nie zuvor: Die Anzahl der erfassten Fälle hat sich in nur drei Jahren nahezu verdoppelt. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervor.

20.000 erfasste Delikte nur Spitze des Eisbergs

Demnach erfassten die Behörden im Jahr 2024 insgesamt fast 20.500 einfache und schwere Ladendiebstähle im Freistaat. 2021 waren es nur gut halb so viele. Dabei deutet sich auch für das erste Halbjahr 2025 bereits ein weiterer Anstieg an. René Glaser, Chef des Handelsverbands Sachsen (HVS), warnt indes, dass das tatsächliche Ausmaß der Diebstähle sogar noch viel größer ist: Studien zufolge liege die Dunkelziffer bei weit über 90 Prozent, da viele Taten nicht zur Anzeige gebracht oder nicht entdeckt würden.

Darauf haben es die Diebe vor allem abgesehen

Die Diebe haben es vor allem auf teure Alkoholika, Energiegetränke, hochwertige Markenbekleidung, Sportschuhe, Sneakers, Elektronikartikel, Tabakwaren, Düfte und Kosmetikartikel abgesehen. Ihr Diebesgut verkaufen sie dann oft auf dem Graumarkt.

Um die 150 Millionen Schaden allein in Sachsen

Der Schaden für den Handel durch Ladendiebstahl ist immens. Experten gehen bundesweit von drei Milliarden im vergangenen Jahr aus. HVS-Chef Glaser schätzt den Verlust für Sachsen auf rund 150 Millionen Euro.

Vermehrt kriminelle Banden unterwegs

Dabei agieren die Täter inzwischen zunehmend in Banden. „Die ziehen von Stadt zu Stadt, stehlen gezielt hochwertige Waren und schrecken selbst vor Gewaltanwendung nicht zurück“, sagt Glaser. Aber es gebe auch immer mehr aggressive Einzeltäter. Auffällig sei zudem der überproportionale Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger. So geht laut Statistik mehr als jeder zweite Diebstahl inzwischen auf deren Konto.

Handelsverband: Viele erstatten schon gar keine Anzeige mehr

„Wir fühlen uns angesichts der explodierenden Zahlen im Stich gelassen“, sagt HVS-Chef Glaser - und fordert eine konsequentere und härtere Strafverfolgung. Viele Händler seien inzwischen frustriert, so Glaser. Viele erstatteten schon gar keine Strafanzeige mehr - wegen des hohen bürokratischen Aufwands, weil die Staatsanwaltschaften die Verfahren anschließend ohnehin aus Effizienzgründen oft einstellen. „Ladendiebstahl darf aber nicht länger bagatellisiert werden“, sagt Glaser.

Innenministerium: Verfahren sollen vereinfacht und beschleunigt werden

Innenminister Armin Schuster (CDU) sieht jetzt ebenfalls Handlungsbedarf. „Mit der Entwicklung beim Ladendiebstahl und auch ganz generell der Kriminalität in den Schwerpunktlagen der großen Innenstädte können wir nicht zufrieden sein“, sagt er auf Anfrage der „Freien Presse“. Schon seit Längerem gebe es deshalb zusammen mit Handel und Kommunen gezielte Aktionspläne zur Kriminalitätsbekämpfung wie zum Beispiel die Citywache in Dresden oder Schwerpunkteinsätze in Plauen. Schuster will nun aber weiter nachschärfen. So soll die Anzeigeerstattung bei Ladendiebstahl künftig erleichtert und die Bearbeitung der Verfahren bei der Polizei beschleunigt werden. (juerg)

