Gefährlicher Nebel und Glatteis: Chemnitz erlebt Unfallserie

Sachsen
Eispanzer ließ die Straßen in der Nacht zur Rutschbahn werden und sorgte für mehr als 60 Unfälle und ebensoviele Stürze.
Der Nebel gepaart mit Temperaturen um den Gefrierpunkt hat in Chemnitz und Umgebung in der vergangenen Nacht und am Sonntagvormittag für eine Häufung an Unfällen gesorgt. Die Polizei registrierte allein von 19 Uhr bis 4 Uhr früh in der Nacht 56 Unfälle, danach bis zum frühen Vormittag weitere elf. „Inzwischen haben sich viele offenbar...
