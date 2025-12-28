MENÜ
Ganz so heftig wie im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen sahen die eisbedingten Verkehrsunfälle in Chemnitz in der Nacht zum Sonntag nicht aus, aber dafür gab es eine regelrechte Häufung.
Ganz so heftig wie im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen sahen die eisbedingten Verkehrsunfälle in Chemnitz in der Nacht zum Sonntag nicht aus, aber dafür gab es eine regelrechte Häufung.
Sachsen
Gefährlicher Nebel und Glatteis: Chemnitz erlebt Unfallserie
Redakteur
Von Jens Eumann
Eispanzer ließ die Straßen in der Nacht zur Rutschbahn werden und sorgte für mehr als 60 Unfälle und ebensoviele Stürze.

Der Nebel gepaart mit Temperaturen um den Gefrierpunkt hat in Chemnitz und Umgebung in der vergangenen Nacht und am Sonntagvormittag für eine Häufung an Unfällen gesorgt. Die Polizei registrierte allein von 19 Uhr bis 4 Uhr früh in der Nacht 56 Unfälle, danach bis zum frühen Vormittag weitere elf. „Inzwischen haben sich viele offenbar...
