Gelb, klein und nicht ohne: Kommt jetzt Saharastaub nach Sachsen?

Vor allem Autofahrer sind ob des gelblichen Staubs aus der Wüste oftmals nicht erfreut. Doch muss man sich auch wegen der Gesundheit Gedanken machen?

Chemnitz.

Milchiger Himmel und ein feiner, gelblicher Belag auf Autos und Gartenmöbeln: Saharastaub! Nun wehen die feinen Partikel wieder nach Deutschland – auch nach Sachsen?

Nachfrage bei Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Zum Wochenende hin nimmt auch im Freistaat die Staubkonzentration zu, aber all zu schlimm wird es wohl nicht werden. Der Meteorologe spricht von „eher geringen Mengen“.

Das passiert am Wochenende

Sichtbar werden die wohl vor allem durch den etwas milchigen Himmel am Samstag sowie nach vereinzelten Regenschauern in der Nacht auf Sonntag: „Möglich, dass dann ein bisschen Saharastaub abgelagert wird.“ Ob es der Regen überhaupt bis zu uns schafft, ist aber noch fraglich. Autobesitzer müssen wohl nicht gleich wieder in die Waschstraße, damit der Lack ihres heiligen Blechs staubfrei ist.

Auch am Montag sind nochmal geringe Mengen Staub in der Luft, dann ist der mineralische Besuch erstmal wieder weg und zieht in Richtung Osteuropa weiter.

Was die Temperaturen am Wochenende angeht: Am Samstag klettert das Thermometer auf bis zu 14, am Sonntag sind bis zu 16 Grad möglich. Ab Montag wird es bei bis zu 13 Grad kühler. Bis Donnerstag sinken die Werte dann kontinuierlich ab auf 10 Grad.

Ist der Staub gefährlich für die Gesundheit?

Übrigens: Laut dem Bayerischen Rundfunk besteht Saharastaub zu 60 Prozent aus Quarz. Daneben etwa auch aus Aluminiumoxid, Kalk und Magnesiumoxid.

Jedes Jahr werden eine Milliarde Tonnen Staub aus der Sahara weggeblasen – damit ist die Wüste weltweit die größte Quelle für Feinstaub. Nach Senderangaben gibt es Erfahrungswerte, wonach Saharastaub etwa Asthmatiker belaste. Empirische Daten dazu fehlten aber.

Wie der Deutschlandfunk berichtet, könnte Saharastaub bei einigen Menschen in größeren Konzentrationen zu Atemwegserkrankungen führen. Doch diese sind zum Glück für Sachsen nicht vorhergesagt. (phy)