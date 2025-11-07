Geplante Russlandreise von AfD-Landeschef Urban: CSU spricht von Landesverrat

Sachsen
Eine AfD-Delegation will nach Sotschi, soll nun aber doch nicht Ex-Präsident Dmitri Medwedew treffen. Jörg Urban ist nicht der einzige sächsische AfD-Politiker mit engen Kontakten nach Russland.
Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban will kommende Woche ins russische Sotschi reisen. Anlass ist das „Brics-Europa-Symposium“. Die Delegation – neben Urban die Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré und Rainer Rothfuß sowie der EU-Abgeordnete Hans Neuhoff –, soll an der Konferenz teilnehmen. Brics steht für Brasilien, Russland, Indien,...
