Sachsens AfD-Chef Jörg Urban reist in offizieller Parteimission nach Russland und sieht sich Vorwürfen des Landesverrats ausgesetzt.
Sachsens AfD-Chef Jörg Urban reist in offizieller Parteimission nach Russland und sieht sich Vorwürfen des Landesverrats ausgesetzt.
Sachsen
Geplante Russlandreise von AfD-Landeschef Urban: CSU spricht von Landesverrat
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine AfD-Delegation will nach Sotschi, soll nun aber doch nicht Ex-Präsident Dmitri Medwedew treffen. Jörg Urban ist nicht der einzige sächsische AfD-Politiker mit engen Kontakten nach Russland.

Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban will kommende Woche ins russische Sotschi reisen. Anlass ist das „Brics-Europa-Symposium“. Die Delegation – neben Urban die Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré und Rainer Rothfuß sowie der EU-Abgeordnete Hans Neuhoff –, soll an der Konferenz teilnehmen. Brics steht für Brasilien, Russland, Indien,...
