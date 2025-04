Gewalt in Sachsen: Mehr als dreimal so viele Straftaten von rechts wie von links

Politische Kriminalität ist auf Allzeithoch. Auch bei Gewalt liegen rechtsextreme Täter sachsenweit vorn. Aber das ist für Innenminister Armin Schuster noch nicht mal die am meisten besorgniserregende Entwicklung.

Finley P.‘s Zeit in Freiheit währte nur rund anderthalb Wochen. Nachdem der Haftbefehl gegen den Anführer der Dresdner Rechtsextremistengruppe „Elblandrevolte“ am 4. März vom Amtsgericht zunächst aufgehoben worden war, brachte die Beschwerde der Staatsanwaltschaft den 18-Jährigen kurz darauf erneut in Untersuchungshaft. Erlassen worden...