Gewitter, Starkregen, Frost: Das kommt ab heute auf Sachsen zu

Erst sommerliche Temperaturen, dann Gewitter, Starkregen und schließlich Bodenfrost: Die kommenden Tage werden im Freistaat recht wild – und deutlich kühler.

Chemnitz. Dem Freistaat stehen in Sachen Wetter abwechslungsreiche Tage bevor. Während sich der gestrige 1. Mai von seiner sommerlichen Seite zeigte und auch heute das Thermometer im Freistaat auf bis zu 29 Grad klettert, kracht es dann ordentlich im Freistaat. Ab dem Nachmittag drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) einzelne Schauer, gegen Abend dann örtlich gar kräftige Gewitter in Sachsen – mitsamt kleinkörnigem Hagel und Starkregen.

Das Wochenende beginnt dann wolkig und immer noch recht warm, erklärt DWD-Experte Jens Oehmichen. Tageshöchstwerte: bis zu 24 Grad. „Vormittags können noch ein paar Schauer aus der Nacht unterwegs sein.“ Ab Samstagnachmittag wird es dann wieder richtig ungemütlich: „Dann beginnen im nördlichen Sachsen Schauer und Gewitter, zum Teil mit Starkregen verbunden.“

In der Nacht ziehen die weiter nach Süden ins Erzgebirge. Wobei Gewitter und Starkregen wohl nachlassen werden. Der Meteorologe mahnt jedoch: „Schauerartig verstärkter Regen ist dann schon noch dabei.“ Dann bekommt jeder Regen ab.

Der Sonntag startet vor allem im Erzgebirge noch mit starker Bewölkung und etwas Regen. „Der zieht aber relativ schnell ab.“ Dann kühlt es ordentlich ab. Im Tiefland sind höchstens noch 15 Grad drin. Der Sonntag gibt dann den Trend für die kommende Woche vor.

Da erwartet uns insgesamt ein Mix aus Sonne und Wolken, bei Höchstwerten um die 15 Grad. Am Montag und Dienstag mit Schauerneigung, den Rest der Woche über meist trocken. Die Nächte haben es aber in sich.

Beginnend mit der Nacht auf Montag fallen die Werte auf unter 5 Grad. Bis einschließlich der Nacht auf Donnerstag steht in Bodennähe Frost bevor. In einigen Lagen des Erzgebirges ist sogar leichter Luftfrost möglich. Sprich: Autofahrer müssen in der Früh ihre Scheiben freikratzen. Wer empfindliche Topfpflanzen hat, sollte sie nachts reinholen.

Wen es jetzt innerlich bibbert, der sei getröstet: Am nächsten Wochenende machen die Temperaturen wieder einen deutlichen Satz nach oben. Dann erwarten uns bei Sonnenschein Werte um die 20 Grad. (phy)