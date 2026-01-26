MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die neue Woche startet in Teilen Sachsens mit glatten Straßen - das bleibt auch so.
Die neue Woche startet in Teilen Sachsens mit glatten Straßen - das bleibt auch so. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Die neue Woche startet in Teilen Sachsens mit glatten Straßen - das bleibt auch so.
Die neue Woche startet in Teilen Sachsens mit glatten Straßen - das bleibt auch so. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Update
Sachsen
Glatte Straßen und Schnee in Sachsen: Nächste Woche aber wieder milder
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Väterchen Frost hat sich in Sachsen häuslich eingerichtet. Im Gepäck hat er Schnee, Schneeregen und glatte Straßen. Eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes wurde zwar aufgehoben, aber es bleibt ungemütlich.

Chemnitz.

Die neue Woche startet in Teilen Sachsens mit glatten Straßen - und überall mit Schnee. Was steht den Menschen im Freistaat nun ins Haus?

Zunächst die gute Nachricht: Eine bis 4 Uhr bestehende Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wegen Glatteis wurde am Montagmorgen aufgehoben. Diese galt für die Kreise Leipzig, Meißen, Mittelsachsen und Nordsachsen sowie die Stadt Dresden.

Aus dem Schneider ist man dort jedoch nicht, ein Blick auf die Unwetterkarte verrät: Für diese Gebiete gilt weiterhin eine DWD-Warnung vor markantem Wetter - dort bleibt es glatt.

Bis zu sieben Zentimeter Neuschnee am Vormittag

Ganz Sachsen muss sich zu Wochenbeginn auf Schneefälle einstellen. Grund dafür ist laut Wetterdienst ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet, welches den Freistaat mit sehr feuchter und etwas milderer Luft überquert. Dieses zieht in der Nacht auf Dienstag ostwärts ab.

Vom Leipziger Raum bis in die Westhälften des Freistaats rechnen die Wetterexperten mit Neuschneemengen zwischen 2 und 7 Zentimetern bis zum Vormittag. Tagsüber fällt in der Westhälfte Sachsens weiterhin etwas Schnee, dieser weitet sich am Nachmittag auch auf den Osten aus und hält dann bis in die Nacht auf Dienstag an.

Dabei fallen gebietsweise 1 bis 4 Zentimeter Neuschnee, es bleibt weiterhin glatt. Die Höchsttemperaturen heute: minus 2 bis 4 Grad, im Bergland minus 3 bis 0 Grad Celsius.

Der Dienstag präsentiert sich dann meist dicht bewölkt, die Wolkendecke lockert im Tagesverlauf nur hier und da auf. Es bleibt jedoch trocken. Das Quecksilber klettert auf 0 bis 3 Grad Celsius, im höheren Bergland auf -2 Grad.

Weiterhin Schnee und Glätte

In der Nacht auf Mittwoch kommen im Südwesten Sachsens Schneefall, Schneeregen oder gefrierender Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 4 Grad Celsius, örtlich wird es wieder glatt. Auch am Mittwoch selbst gibt es vor allem in der Westhälfte örtlich etwas Schnee, Schneeregen oder auch gefrierenden Regen. Das Ganze bei Werten zwischen 0 und 3 Grad - im Bergland: minus 3 bis 0 Grad Celsius.

Auch in der Nacht auf Donnerstag schneit es stellenweise oder es gibt Schneeregen. Beides zieht sich auch durch den Tag. Die Höchsttemperaturen dann: minus 2 bis 2 Grad, teils erneut Glätte. Auch in der Nacht auf Freitag gibt es vorübergehend leichte Schneefälle - und Glättegefahr. Auch am Freitag sind maximal 2 Grad Celsius angesagt, berichtet DWD-Meteorologe Thomas Hain der "Freien Presse". Ansonsten wenig Wetteränderung. Durch tauenden und dann nachts wieder gefrierenden Schnee droht erneut Glätte.

Ab Montag wird es milder

Zum Wochenende hin zieht dann kräftiger Ostwind auf. Für Sachsen heißt das: Trockene und kalte Luft. "Schon in der Nacht zum Samstag haben wir dann klaren Himmel und die Temperaturen gehen ruckzuck zurück auf minus 4 bis minus 7 Grad." Die Tagestemperaturen kratzen am Gefrierpunkt: "Mit Hängen und Würgen erreichen wir 0 Grad." Niederschlag gibt es keinen.

Der Sonntag startet kalt, erreicht bei einigen Wolken dann aber im Tagesverlauf den Gefrierpunkt. Zum Montag hin dann dreht sich der Wind: wärmere Luft aus Süden zieht in den Freistaat und unterbindet den Ostwind. Schon in der Nacht auf Montag sind 3 Grad Celsius möglich, zudem leichte Niederschläge. "Anfangs sind da auch mal Schneeflocken dabei und vorübergehend auch wieder die Gefahr von gefrierendem Regen." Im Berufsverkehr zum Start der neuen Woche droht also erneut Unbehagen.

Tagsüber steigen die Temperaturen dann auf 5 bis 6 Grad Celsius. "So richtig Frühling wird's nicht, aber auch nicht mehr ganz so kalt", prognostiziert Hain. Besser als der Dauerfrost ist es allemal. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
1 min.
Teilweise noch Glättegefahr in Sachsen
In Sachsen ist am Morgen noch einmal mit glatten Straßen zu rechnen.
In Sachsen sagt der Wetterdienst am Morgen noch einmal Glätte voraus. Danach steigen die Temperaturen wieder an.
25.01.2026
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
13.01.2026
1 min.
Unwetterwarnung wegen Glätte in Sachsen
In Sachsen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte. (Symbolbild)
Für Sachsen spricht der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung aus. Vor allem am Morgen ist demnach in den östlichen Teilen des Landes mit Glätte, Regen und stürmischen Böen zu rechnen.
Mehr Artikel