MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Update
Sachsen
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.

Chemnitz.

Der Winter gibt in Sachsen so schnell nicht auf: Ab Montagmittag muss in Teilen des Freistaats mit spiegelglatten Straßen und Wegen gerechnet werden.

Eine diesbezügliche Glatteis-Vorabwarnung veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagvormittag. Die Warnung gilt ab morgen, 12 Uhr und bis in die Nacht auf Dienstag hinein.

Betroffen sind folgende Gebiete:

  • Erzgebirgskreis
  • Kreis Zwickau
  • Vogtlandkreis

Wie der DWD berichtet, ziehen ab Montagvormittag von Westen her Niederschläge auf. Zunächst noch als Schnee, später gehen diese dann in Regen über – und gefrieren auf den kalten Böden. Die Folge: Glatteis.

„Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen“, so die Wetterexperten. In der zweiten Hälfte der Nacht auf Dienstag setzt sich dann von Westen her kommend mildere Luft durch, die Lage entspannt sich allmählich.

Update, Sonntag, 18 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat zunächst eine Unwetterwarnung vor Glatteis für das Bergland des Vogtlandkreises herausgegeben. Diese gilt am Montag von 10 bis 22 Uhr. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.01.2026
1 min.
Heute Orkanböen im Erzgebirge: Hier warnt der Deutsche Wetterdienst
In höheren Lagen sind am Neuhjahrstag in Sachsen Schneeverwehungen sowie stürmische Böen angesagt.
Kaum eingeläutet, macht das noch junge, neue Jahr mit Schneeverwehungen und Sturmböen auf sich aufmerksam. Um den Fichtelberg sollte man einen großen Bogen machen.
Patrick Hyslop
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
08.01.2026
3 min.
Sachsen aufgepasst: Am Freitag drohen Schnee, Eisregen und unpassierbare Straßen
Vor allem der Freitag hat für Autofahrer - aber auch Fußgänger - unangenehme Überraschungen im Gepäck.
An den Dauerfrost hat man sich in Sachsen fast gewöhnt. Doch nun dreht der Winter richtig auf. Am Freitag müssen Autofahrer vorsichtig sein. Wie geht es danach weiter?
Patrick Hyslop
22:14 Uhr
2 min.
Wie Lawinen entstehen – und was sie so gefährlich macht
Selbst vergleichsweise geringe Schneemengen stellen eine Lawinengefahr dar. (Symbolbild)
Gleich mehrere tödliche Unglücke gab es am Wochenende wegen Lawinen in den Alpen. Oft genügt eine instabile Schicht, um ganze Hänge zum Abrutschen zu bringen. Wie solche Schwachstellen entstehen.
22:30 Uhr
3 min.
US-Ministerin: Senden Hunderte Bundesbeamte nach Minneapolis
Kündigt die Entsendung Hunderter weiterer Bundesbeamter nach Minneapolis an - US-Heimatschutzministerin Kristi Noem. (Archivbild)
Tausende Bundesbeamte sind schon in Minneapolis. Nachdem ein ICE-Beamter dort eine Frau erschoss, werden nun weitere Beamte geschickt. Eine Senatorin erhebt indes schwere Vorwürfe gegen die Regierung.
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
Mehr Artikel